Під Генпрокуратурою вимагали зупинити наркобізнес громадянина РФ Щипцова в Україні

Адвокат Дмитро Кальонов викрив наркокартель і в ході власного розслідування вийшов на його голову, керівника організованого злочинного угруповання – громадянина РФ Олександра Щипцова. За даними правозахисника, цей громадянин перебуває в міжнародному розшуку, але ховається на території України завдяки підробленим документам.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

Адвокат Дмитро Кальонов

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

Про це Кальонов розповів під час мітингу під Офісом генерального прокурора, учасники якого 22 червня вимагали від міністра внутрішніх справ Арсена Аавакова і генерального прокурора Ірини Венедиктової реакції на наркобізнес і організовану злочинність, які заполонили країну.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

Активіст Дмитро Павліченко

Під час мітингу під будівлею Офісу генерального прокурора на вулиці Різницькій кілька десятків людей вимагали реакції від правоохоронних органів на розмах наркозлочинності в Україні. Зокрема, від Авакова і Венедиктової мітингарі очікують дій щодо одного з керівників ОЗУ, що займається поширенням психотропних речовин в Україні та країнах СНД, а також залученням в злочинну діяльність угрупування неповнолітніх підлітків.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

За інформацією одного з ініціаторів мітингу, адвоката Дмитра Кальонова, керує цією ОЗУ такий собі Олександр Щипцов, громадянин РФ, який перебуває в міжнародному розшуку і переховується від правосуддя на території України.

Громадянин РФ Олександр Щипцов, що ховається в Україні за підробними документами

Громадянин РФ Олександр Щипцов, що ховається в Україні за підробними документами

"Починаючи з 2013 року вказаний громадянин, незаконно перебуває на території України. Наскільки нам відомо, в травні 2017 року він був оголошений у федеральний розшук Російської Федерації. У липні 2017 року, Щипцов О.Ю. був оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол, тому, щоб уникнути російського правосуддя, він перебуває на території України. У 2014 році Щипцов О.Ю. отримує два фальшивих паспорти, перший на прізвище – Яшин Олександр Юрійович – місце народження Російська Федерація, другий на прізвище – Печерський Олександр Костянтинович – місце народження Республіка Молдова", - пояснює адвокат.

Громадянин РФ Олександр Щипцов живе в Україні за підробними документами

Як розповів Кальонов, в Україні Щипцов продовжив займатися тим, чим звик: виготовленням і збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах. За даними адвоката, ця діяльність наразі приносить ОПГ Щипцова близько 20 млн доларів на місяць і близько чверті мільярда умовних одиниць – за рік.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

"Він створив і очолив злочинну організацію, яка під чіткою ієрархією займається даною злочинною діяльністю. Зважаючи на це, 18 жовтня 2019 року в Головному слідчому управлінні Національної поліції України було порушено також дві кримінальні справи стосовно вищевказаної особи – Щипцова Олександра Юрійовича, 1987 року народження, за статтею 255 кримінального кодексу України (створення злочинної організації) і за частиною 3 статті 307 КК України (виготовлення і збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, організованою злочинною організацією", - заявив Кальонов.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

За словами адвоката, де ховається Щипцов, правоохоронним органам добре відомо. В курсі там і з приводу того, чим насправді займається ця людина. Однак з якихось причин, розслідування відкритої в жовтні 2019 року кримінальної справи застопорилося.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

"На даний момент конкретно будь-яких рішень по даній кримінальній справі, правоохоронною системою не зроблено. Головне слідче управління не може повністю крокувати по даній справі, оскільки швидше за все генеральна прокуратура України заважає робити ті чи інші дії і перешкоджає приймати законне рішення щодо вищевказаного особи", - заявив Кальонов.

За інформацією адвоката, у нього є підстави припускати, що ховатися від правосуддя Щипцову допомагають окремі співробітники ОГП.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

"Нам достеменно відомо з різних джерел про те, що деякі співробітники Офісу генеральної прокуратури України – діляться інформацією з Щипцовим Олександром про те, що відбувається у відношенні нього в самій Генеральній прокуратурі, а так само – і в головному слідчому управлінні, хтось йому підказує як, що і де відбувається", - підкреслив Кальонов.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

Адвокат заявив, що має докази причетності Щипцова до наркобізнесу.

Учасники мітингу зажадали реакції від МВС і ОГП на виявлену інформацію. Адже ситуація з наркотиками в Україні набула шокуючих масштабів: за минулий рік за допомогою в лікуванні наркотичної залежності до спеціалізованих закладів звернувся майже мільйон громадян України. Загальна ж кількість наркозалежних може бути більшою в рази.

У Києві протестували проти наркобізнесу і ОЗУ, створеної громадянином РФ Олександром Щипцовим

При цьому кількість споживачів психотропних речовин, за даними фахівців, зростає в геометричній прогресії, в тому числі, серед неповнолітніх.

Станом на зараз про будь-яку реакції з боку МВС, ОГП або інших правоохоронних чи силових структур не відомо.