"Є три варіанти": з'ясувалися нові деталі про повернення українських моряків

Українських моряків можуть скоро відпустити додому. Один із адвокатів групи захисту розповів про декілька варіантів вирішення проблеми.

Рідні хлопців дуже їх чекають. Щоправда, поки вони не вірять в те, що російська влада піде на якісь кроки. Але вже готуються видати книгу віршів і навіть відгуляти відразу кілька весіль. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Є три варіанти повернення

Російський адвокат із групи захисників наших моряків Ілля Новіков вважає, що є кілька варіантів звільнення.

"Перший варіант був пов'язаний із виборами в Україні 21 липня та іменем Віктора Медведчука. Щоправда, до 21 числа залишилося пару днів і навіть якщо хлопців у п'ятницю або суботу звільнять, то це навряд чи на щось вплине", – заявив OBOZREVATEL Новіков.

Ще один варіант пов'язаний із проросійським журналістом Кирилом Вишинським, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді. Російська сторона наполягає на його звільненні.

"У п'ятницю, 19 липня у Києві відбудеться суд щодо продовження запобіжного заходу Вишинському. І суд може ухвалити якесь компромісне рішення. У такому разі і щодо моряків може бути компроміс. Але прямого обміну не буде", – вважає адвокат

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І третій варіант – це апеляція на рішення російського суду щодо продовження запобіжного заходу морякам.

"Це засідання відбудеться у Мосміськсуді, саме по собі воно нічого не означає, ми це вже проходили багато разів. Але в плані політики там теж може бути ухвалено якесь рішення. Наприклад, справу можуть припинити або відправити хлопців під заставу. Причому таку, яка дозволить їм спокійно поїхати додому і забути про все це", – пояснив Новіков.

На суді Facebook Іллі Новікова

Готуються випустити збірку віршів Андрія

На такі розклади сподівається і Євгенія Ейдер, мачуха полоненого моряка Андрія.

"Так, ми з адвокатом якраз про це і говорили. Хоча точної інформації про повернення хлопців поки у нас немає", – сказала OBOZREVATEL Євгенія.

Жінка розповідає, що чекає Андрія щодня: "Я весь час кажу, що він повернеться завтра".

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Як з'ясувалося, наймолодший моряк пише вірші, і його мачуха зараз їх публікує в соцмережах. "Він мене попросив їх публікувати. І ми хочемо видати збірку його віршів", – каже Євгенія.

Також Андрія чекає в Україні його дівчина.

Андрій зі своєю дівчиною Facebook Андрія Ейдера

А батько полоненого моряка Романа Мокряка розповів нам, що зараз на судове засідання поїхав його молодший син.

"Він надіслав фото Романа, дивлюся, схуд він там, але тримається молодцем", – наголосив Микола Мокряк.

Як з'ясувалося, мама Романа з перших днів війни займається волонтерством, тому навіть не змогла вперше поїхати на суд до Москви.

"Поки нам нічого не зрозуміло, там же в Росії закони не писані. Тому складно сказати, що вони хочуть за наших хлопців і коли вони повернуться додому. Але ми щодня чекаємо сина додому", – каже батько.

Роман Мокряк Facebook Романа Мокряка

Після повернення відгуляють два весілля

А ось батько Василя Сороки, одного з поранених моряків, розповів нам, що цього разу на суд поїхала мама Василя і хрещена.

"Цього разу пощастило, засідання було у Лефортівському суді. На відміну від інших приміщень хлопці перебували не за склом, а у клітці. Тому рідні змогли з ними поговорити, обійнятися і сфотографуватися. Та й охороняли їх не ці цербери з внутрішніх військ, а спецназ ФСБ, їм було важливо тільки, щоб ніхто не втік. Тому рідні змогли передати хлопцям позитивну енергію, щоб вони протрималися. Мені навіть по гучному зв'язку вдалося поговорити із сином. Я йому сказав: "Васю, ти тримайся, все страшне вже позаду". А він мені відповів: "Так, я все розумію. З'являються новини, що ми їдемо додому, я сумку збираю. Потім інші новини – я її розбираю", – розповів OBOZREVATEL Віктор Сорока.

Василь Сорока Facebook Василя Сороки

Батько моряка впевнений, що хлопців рано чи пізно повернуть на батьківщину.

"Головне, щоб це був не обмін, а виконання рішення Гаазького трибуналу, тому що наші хлопці нічого не порушили. Всі ці натяки Москалькової про те, що можна все змінити. Знаєте, я думаю, що це Росія шукає шляхи, як красиво вийти з тієї ситуації. Там просто так нічого не роблять. Уже коли хлопців захопили, вони робили ставку, що можна вимагати в обмін на них. Вони стали заручниками політичної ситуації. Тоді в Росії сказали, що до виборів президента їх точно не звільнять. Це був важіль тиску на Порошенка. Зараз це тиск на Зеленського. Вони поводяться як пірати, і плювати хотіли на закони", – впевнений Віктор Сорока.

Цього разу у залі суду були ґрати Facebook Іллі Новікова

У четвер, 18 липня Василь Сорока відзначив чотириріччя свого весілля, а нещодавно його сестра теж вийшла заміж.

"Чотири роки тому йшла війна, я тоді був главою райради. І Вася сказав, що весілля відгуляють скромно, не до нього зараз. А сестра надіслала фото рук з обручками, і повідомила, що вийшла заміж. Але поки Вася не повернеться, ніякого весілля не буде. Так що ми тепер чекаємо його, щоб уже всі разом відгуляти", – ділиться планами батько моряка.

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