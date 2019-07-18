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Марина Петік
Марина Петік
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"Є три варіанти": з'ясувалися нові деталі про повернення українських моряків

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Українських моряків можуть скоро відпустити додому. Один із адвокатів групи захисту розповів про декілька варіантів вирішення проблеми.

Рідні хлопців дуже їх чекають. Щоправда, поки вони не вірять в те, що російська влада піде на якісь кроки. Але вже готуються видати книгу віршів і навіть відгуляти відразу кілька весіль. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Є три варіанти повернення

Російський адвокат із групи захисників наших моряків Ілля Новіков вважає, що є кілька варіантів звільнення.

"Перший варіант був пов'язаний із виборами в Україні 21 липня та іменем Віктора Медведчука. Щоправда, до 21 числа залишилося пару днів і навіть якщо хлопців у п'ятницю або суботу звільнять, то це навряд чи на щось вплине", – заявив OBOZREVATEL Новіков.

"Є три варіанти": з'ясувалися нові деталі про повернення українських моряків

Ще один варіант пов'язаний із проросійським журналістом Кирилом Вишинським, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді. Російська сторона наполягає на його звільненні.

"У п'ятницю, 19 липня у Києві відбудеться суд щодо продовження запобіжного заходу Вишинському. І суд може ухвалити якесь компромісне рішення. У такому разі і щодо моряків може бути компроміс. Але прямого обміну не буде", – вважає адвокат

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І третій варіант – це апеляція на рішення російського суду щодо продовження запобіжного заходу морякам.

"Це засідання відбудеться у Мосміськсуді, саме по собі воно нічого не означає, ми це вже проходили багато разів. Але в плані політики там теж може бути ухвалено якесь рішення. Наприклад, справу можуть припинити або відправити хлопців під заставу. Причому таку, яка дозволить їм спокійно поїхати додому і забути про все це", – пояснив Новіков.

На суді

На суді

Facebook Іллі Новікова

Готуються випустити збірку віршів Андрія

На такі розклади сподівається і Євгенія Ейдер, мачуха полоненого моряка Андрія.

"Так, ми з адвокатом якраз про це і говорили. Хоча точної інформації про повернення хлопців поки у нас немає", – сказала OBOZREVATEL Євгенія.

Жінка розповідає, що чекає Андрія щодня: "Я весь час кажу, що він повернеться завтра".

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Як з'ясувалося, наймолодший моряк пише вірші, і його мачуха зараз їх публікує в соцмережах. "Він мене попросив їх публікувати. І ми хочемо видати збірку його віршів", – каже Євгенія.

Також Андрія чекає в Україні його дівчина.

Андрій зі своєю дівчиною

Андрій зі своєю дівчиною

Facebook Андрія Ейдера

А батько полоненого моряка Романа Мокряка розповів нам, що зараз на судове засідання поїхав його молодший син.

"Він надіслав фото Романа, дивлюся, схуд він там, але тримається молодцем", – наголосив Микола Мокряк.

Як з'ясувалося, мама Романа з перших днів війни займається волонтерством, тому навіть не змогла вперше поїхати на суд до Москви.

"Поки нам нічого не зрозуміло, там же в Росії закони не писані. Тому складно сказати, що вони хочуть за наших хлопців і коли вони повернуться додому. Але ми щодня чекаємо сина додому", – каже батько.

Роман Мокряк

Роман Мокряк

Facebook Романа Мокряка

Після повернення відгуляють два весілля

А ось батько Василя Сороки, одного з поранених моряків, розповів нам, що цього разу на суд поїхала мама Василя і хрещена.

"Цього разу пощастило, засідання було у Лефортівському суді. На відміну від інших приміщень хлопці перебували не за склом, а у клітці. Тому рідні змогли з ними поговорити, обійнятися і сфотографуватися. Та й охороняли їх не ці цербери з внутрішніх військ, а спецназ ФСБ, їм було важливо тільки, щоб ніхто не втік. Тому рідні змогли передати хлопцям позитивну енергію, щоб вони протрималися. Мені навіть по гучному зв'язку вдалося поговорити із сином. Я йому сказав: "Васю, ти тримайся, все страшне вже позаду". А він мені відповів: "Так, я все розумію. З'являються новини, що ми їдемо додому, я сумку збираю. Потім інші новини – я її розбираю", – розповів OBOZREVATEL Віктор Сорока.

Василь Сорока

Василь Сорока

Facebook Василя Сороки

Батько моряка впевнений, що хлопців рано чи пізно повернуть на батьківщину.

"Головне, щоб це був не обмін, а виконання рішення Гаазького трибуналу, тому що наші хлопці нічого не порушили. Всі ці натяки Москалькової про те, що можна все змінити. Знаєте, я думаю, що це Росія шукає шляхи, як красиво вийти з тієї ситуації. Там просто так нічого не роблять. Уже коли хлопців захопили, вони робили ставку, що можна вимагати в обмін на них. Вони стали заручниками політичної ситуації. Тоді в Росії сказали, що до виборів президента їх точно не звільнять. Це був важіль тиску на Порошенка. Зараз це тиск на Зеленського. Вони поводяться як пірати, і плювати хотіли на закони", – впевнений Віктор Сорока.

Цього разу у залі суду були ґрати

Цього разу у залі суду були ґрати

Facebook Іллі Новікова

У четвер, 18 липня Василь Сорока відзначив чотириріччя свого весілля, а нещодавно його сестра теж вийшла заміж.

"Чотири роки тому йшла війна, я тоді був главою райради. І Вася сказав, що весілля відгуляють скромно, не до нього зараз. А сестра надіслала фото рук з обручками, і повідомила, що вийшла заміж. Але поки Вася не повернеться, ніякого весілля не буде. Так що ми тепер чекаємо його, щоб уже всі разом відгуляти", – ділиться планами батько моряка.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Особа
Кирило Вишинський
Місце
Україна
Теги
полонені моряки Керченська протока російський суд
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hunt andres
hunt andres
Если громче хлопать и скакать в вышиванках - тоже вариант. Четвертый:-)
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Питон Каа
Питон Каа
Теперь они все называются одинаково - мокряки ибо взяли их в мокрых шароварах.
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Юг Руси
Юг Руси
"Отец моряка уверен, что ребят рано или поздно вернут на родину." - Вот откуда он это знает? Опять в Кремле "крот" завёлся и сливает инфу кастрюлям?
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