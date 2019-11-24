Головна Новини
24 листопада • оновлено в 12:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Адвокат Трампа анонсував жорсткий удар по Байдену: в чому суть

4.5т
Читати матеріал російською

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про наявність доказів, які доводять безпосередню причетність колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена до корупції в Україні.

А також зазначив, що вашингтонські ЗМІ упродовж чотирьох років "покривали" скандального ексчиновника. Про це він розповів в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, він має намір домогтися видачі віз чотирьом свідкам з України, які зможуть підтвердити причетність Байдена до вказаних злочинів.

Новини
Скандал з Україною і Байденом: нардеп оприлюднив сенсаційні факти проти США

Руді Джуліані

Руді Джуліані

Planeta

Крім цього, Джуліані стверджує, що у тих українців також є докази провини ексгенпрокурора України Віктора Шокіна. До того ж, зазначив він, інформацію про масштабні корупційні дії в Україні приховували посол США і Держдепартамент.

Адвокат американського президента стверджує, нібито держслужби знали про українську енергетичну компанію Burisma, одним із керівників якої був син Джо Байдена Хантер. І він обурений тим фактом, що ФБР і Мін'юст не розслідували цей злочин як слід.

Джуліані також запевнив, що має в своєму розпорядженні документи про відмивання 3 млн дол., які в подальшому надійшли Байдену-молодшому.

Також адвокат Трампа має намір домогтися оприлюднення стенограм розмов Байдена з п'ятим президентом України Петром Порошенком, у яких колишній віцепрезидент США просив відправити у відставку Шокіна.

Джуліані заявив, що обов'язково опублікує докази провини Байдена і його оточення, якщо з ним раптом щось трапиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Діна Баронова
Особи
Джо Байден Рудольф Джуліані Дональд Трамп Віктор Шокін
Місце
США
Теги
burisma скандали Держдеп США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
5
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Что общего между свид...ми кастрюлями, байденами и чёрными дырами. Они все сосут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги