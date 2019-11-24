Адвокат Трампа анонсував жорсткий удар по Байдену: в чому суть

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про наявність доказів, які доводять безпосередню причетність колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена до корупції в Україні.

А також зазначив, що вашингтонські ЗМІ упродовж чотирьох років "покривали" скандального ексчиновника. Про це він розповів в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, він має намір домогтися видачі віз чотирьом свідкам з України, які зможуть підтвердити причетність Байдена до вказаних злочинів.

Руді Джуліані Planeta

Крім цього, Джуліані стверджує, що у тих українців також є докази провини ексгенпрокурора України Віктора Шокіна. До того ж, зазначив він, інформацію про масштабні корупційні дії в Україні приховували посол США і Держдепартамент.

Адвокат американського президента стверджує, нібито держслужби знали про українську енергетичну компанію Burisma, одним із керівників якої був син Джо Байдена Хантер. І він обурений тим фактом, що ФБР і Мін'юст не розслідували цей злочин як слід.

Джуліані також запевнив, що має в своєму розпорядженні документи про відмивання 3 млн дол., які в подальшому надійшли Байдену-молодшому.

Також адвокат Трампа має намір домогтися оприлюднення стенограм розмов Байдена з п'ятим президентом України Петром Порошенком, у яких колишній віцепрезидент США просив відправити у відставку Шокіна.

Джуліані заявив, що обов'язково опублікує докази провини Байдена і його оточення, якщо з ним раптом щось трапиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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