Адвокат Трампа анонсував жорсткий удар по Байдену: в чому суть

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про наявність доказів, які доводять безпосередню причетність колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена до корупції в Україні.
А також зазначив, що вашингтонські ЗМІ упродовж чотирьох років "покривали" скандального ексчиновника. Про це він розповів в ефірі телеканалу Fox News.
За його словами, він має намір домогтися видачі віз чотирьом свідкам з України, які зможуть підтвердити причетність Байдена до вказаних злочинів.
Руді Джуліані
Planeta
Крім цього, Джуліані стверджує, що у тих українців також є докази провини ексгенпрокурора України Віктора Шокіна. До того ж, зазначив він, інформацію про масштабні корупційні дії в Україні приховували посол США і Держдепартамент.
Адвокат американського президента стверджує, нібито держслужби знали про українську енергетичну компанію Burisma, одним із керівників якої був син Джо Байдена Хантер. І він обурений тим фактом, що ФБР і Мін'юст не розслідували цей злочин як слід.
Джуліані також запевнив, що має в своєму розпорядженні документи про відмивання 3 млн дол., які в подальшому надійшли Байдену-молодшому.
Також адвокат Трампа має намір домогтися оприлюднення стенограм розмов Байдена з п'ятим президентом України Петром Порошенком, у яких колишній віцепрезидент США просив відправити у відставку Шокіна.
Джуліані заявив, що обов'язково опублікує докази провини Байдена і його оточення, якщо з ним раптом щось трапиться.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.
Предметом розмови повинно було стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.
Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.
Лещенко заявив, що не причетний до втручання у вибори президента США. Розслідування, розпочате за цим фактом, нібито було ініційоване окремими представниками чинної української влади для того, щоб заручитися підтримкою Вашингтона і нового президента України.
Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лещенка викличуть на допит у ГПУ.
На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.
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