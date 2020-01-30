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30 січня • оновлено в 11:45
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Адвокат пояснив раптове рішення Росії по українським морякам

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Слідство у справі захоплених біля берегів Криму українських моряків припинили через те, що підозрювані не можуть брати участь у кримінальній справі особисто.

Про це заявив російський адвокат Микола Полозов виданню "Крим.Реаліі". Однак загроза поновлення кримінальної справи залишається.

"У справі українських моряків призупинено слідство у таких підстав: місце знаходження підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутній", – зазначив Полозов.

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"Якщо хтось із моряків, скажімо так, виявиться в доступності російських спецслужб, справу щодо нього може бути відновлено в будь-який момент: хоч через рік, хоч через десять років. Сторона захисту домагатиметься припинення кримінальної справи по відношенню до всіх моряків з метою виключення в майбутньому будь-яких несприятливих правових наслідків, пов'язаних з керченським інцидентом ", – додав він.

За словами Полозова, незабаром постанову про призупинення попереднього слідства оскаржать.

Адвокат пояснив раптове рішення Росії по українським морякам

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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фил филька
фил филька
в следующий раз мокряки сто раз подумают прежде чем выполнять преступные петькины приказы) главное что бы остальные это поняли.
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