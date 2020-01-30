Адвокат пояснив раптове рішення Росії по українським морякам

Слідство у справі захоплених біля берегів Криму українських моряків припинили через те, що підозрювані не можуть брати участь у кримінальній справі особисто.
Про це заявив російський адвокат Микола Полозов виданню "Крим.Реаліі". Однак загроза поновлення кримінальної справи залишається.
"У справі українських моряків призупинено слідство у таких підстав: місце знаходження підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутній", – зазначив Полозов.
"Якщо хтось із моряків, скажімо так, виявиться в доступності російських спецслужб, справу щодо нього може бути відновлено в будь-який момент: хоч через рік, хоч через десять років. Сторона захисту домагатиметься припинення кримінальної справи по відношенню до всіх моряків з метою виключення в майбутньому будь-яких несприятливих правових наслідків, пов'язаних з керченським інцидентом ", – додав він.
За словами Полозова, незабаром постанову про призупинення попереднього слідства оскаржать.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в Росії вирішили призупинити попереднє слідство у справі військових українських моряків, яких у вересні 2019 року звільнили з полону.
7 вересня 2019 року відбувся обмін ув'язненими між Росією і Україною.
З російського полону в Україну повернулися 35 осіб. Серед них – 24 українських моряка, захоплених в листопаді 2018 року в Керченській протоці.
У листопаді ФСБ РФ продовжила термін попереднього розслідування у справі українських військових моряків на два місяці, а також заявила про наявність свідка.
Полозов побоювався, що Росія може оголосити в розшук звільнених з полону українських моряків.
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