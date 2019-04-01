Адекватна відповідь: офіцер ЗСУ показав відео розгрому техніки терористів

У мережі показали відео знищення бійцями Збройних сил України на Донбасі техніки терористів.

Так, кадри опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). На них видно, як українські захисники завдають влучного удару.

"Навіть птахи, які повертаються з зимівлі на батьківщину, підтримують воїнів ОС. У результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупантів знищена одна одиниця бойової техніки!" — йдеться в описі.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео потужного удару Збройних сил України по позиціях терористів у районі міста Попасна, в Луганській області.

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