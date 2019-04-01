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Адекватна відповідь: офіцер ЗСУ показав відео розгрому техніки терористів

2.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали відео знищення бійцями Збройних сил України на Донбасі техніки терористів.

Так, кадри опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). На них видно, як українські захисники завдають влучного удару.

"Навіть птахи, які повертаються з зимівлі на батьківщину, підтримують воїнів ОС. У результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупантів знищена одна одиниця бойової техніки!" — йдеться в описі.

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Адекватна відповідь: офіцер ЗСУ показав відео розгрому техніки терористів

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео потужного удару Збройних сил України по позиціях терористів у районі міста Попасна, в Луганській області.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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