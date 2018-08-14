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Адекватна відповідь: офіцер ЗСУ показав убитих терористів "Л/ДНР"

14.4тЧитати новину російською

У мережі опублікували нові фотографії та інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі в період за липень-серпень поточного року.

Знімки двох терористів оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook, супроводивши пости хештегами #адекватна_відповідь і # 200_бригада. "Все буде Україна і перемога за нами!" - написав він.

Так, згідно з інформацією з бази "Миротворець", 10 серпня був ліквідований Шевченко Михайло (позивний "Шева") 1976 року народження з міста Перевальськ.

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У червні-липні 2018 року помер рядовий Репухов Андрій ("Кіча") 1985 року народження з Гірника. "Точна дата і обставини [смерті] потребують уточнення", - зазначив Штефан.

Як писав OBOZREVATEL, ЗСУ потужно вдарили по терористах на Донбасі. У результаті були ліквідовані двоє бойовиків, ще п'ятеро отримали поранення.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Об'єкти
терористи "ДНР"Новини Донбасу
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильченко София
Ильченко София
РОЖИ,ПРОСЯТ ПУЛЮ В ЛОБ,ИЛИ ВИСЕЛИЦУ С УДАВКОЙ,А ЛУЧШЕ СРУЦКИЙ ФАРШ,МЕЛКОГО ПОМОЛА.
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Ильченко София
Ильченко София
Новости, просто шикарные!Именно так будут заканчивать все "отпускники-трактористы" ,террористы -вафлисты"убийцы-рагули.Земля им колом и стекловатой!Пусть дохнуть ежеминутно, падаль ватная!Пусть горят в аду, если он есть,ярким пламенем,отсосы хуйловские!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
ВСУ очищают Донбасс от кацапской фашистской мрази
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Ильченко София
Ильченко София
Levitsky Valery, Браво ВСУ!ЗДОРОВЬЯ РЕБЯТАМ!Возвращайтесь живыми!
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