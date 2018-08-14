Адекватна відповідь: офіцер ЗСУ показав убитих терористів "Л/ДНР"

У мережі опублікували нові фотографії та інформацію про бойовиків "Л/ДНР", ліквідованих на Донбасі в період за липень-серпень поточного року.

Знімки двох терористів оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook, супроводивши пости хештегами #адекватна_відповідь і # 200_бригада. "Все буде Україна і перемога за нами!" - написав він.

Так, згідно з інформацією з бази "Миротворець", 10 серпня був ліквідований Шевченко Михайло (позивний "Шева") 1976 року народження з міста Перевальськ.

У червні-липні 2018 року помер рядовий Репухов Андрій ("Кіча") 1985 року народження з Гірника. "Точна дата і обставини [смерті] потребують уточнення", - зазначив Штефан.

Як писав OBOZREVATEL, ЗСУ потужно вдарили по терористах на Донбасі. У результаті були ліквідовані двоє бойовиків, ще п'ятеро отримали поранення.