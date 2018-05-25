Адекватна відповідь: "Л/ДНР" зазнали великих втрат на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 24 травня 36 раз порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь із артилерії і мінометів.

Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення, передає прес-центр ООС.

"Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Учора (24 травня - Ред.) вранці з гармат калібру 152мм і мінометів калібру 120 мм обстріляли місто Торецьке. В цілому, по місту російсько-окупаційними військами було випущено 35 снарядів і мін", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, противник зазнав втрат: четверо бойовиків знищені і п'ять отримали поранення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після звільнення Південного (Чигарєв) у Донецькій області українські сили можуть перейти до звільнення селищ Широка Балка та Озерянівка, які знаходяться поруч з окупованою Горлівкою.