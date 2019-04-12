А як же реанімація? Скандального Мангера помітили в кафе і на роботі

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, засвітився на роботі після екстреної шпиталізації.
У кабінеті його помітили вже 12 квітня, пише "Міст" з посиланням на своє джерело в Херсонській облраді.
"Вранці Мангер прийшов на роботу, до нього приходили відвідувачі, носили документи", — розповів співрозмовник. Також стало відомо, що голова Херсонської облради вже встиг підписати розпорядження про скликання сесії. Її він призначив на 25 квітня.
Владислав Мангер
"Міст"
Примітно, що, за словами адвоката Мангера, ще 10 квітня його підзахисний нібито знаходився в реанімації.
Однак уже наступного дня, 11 квітня, Мангер вечеряв зі своїм бізнес партнером Трутнєвим у кафе "Сандро".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер в свою чергу відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був з нею знайомий.
15 лютого було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
Також активісти звинуватили керівника Нацполіції Херсонської області Артура Мерікова в причетності до вбивства Гандзюк.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет.
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