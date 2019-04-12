|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

А як же реанімація? Скандального Мангера помітили в кафе і на роботі

1.1тЧитати матеріал російською

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, засвітився на роботі після екстреної шпиталізації.

У кабінеті його помітили вже 12 квітня, пише "Міст" з посиланням на своє джерело в Херсонській облраді.

"Вранці Мангер прийшов на роботу, до нього приходили відвідувачі, носили документи", — розповів співрозмовник. Також стало відомо, що голова Херсонської облради вже встиг підписати розпорядження про скликання сесії. Її він призначив на 25 квітня.

Новини
Вбивство Гандзюк: поліція підготувала для Мангера сюрприз

Владислав Мангер

Владислав Мангер

"Міст"

Примітно, що, за словами адвоката Мангера, ще 10 квітня його підзахисний нібито знаходився в реанімації.

Однак уже наступного дня, 11 квітня, Мангер вечеряв зі своїм бізнес партнером Трутнєвим у кафе "Сандро".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Владислав МангерКатерина Гандзюк
Місце
УкраїнаХерсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки