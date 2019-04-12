А як же реанімація? Скандального Мангера помітили в кафе і на роботі

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, засвітився на роботі після екстреної шпиталізації.

У кабінеті його помітили вже 12 квітня, пише "Міст" з посиланням на своє джерело в Херсонській облраді.

"Вранці Мангер прийшов на роботу, до нього приходили відвідувачі, носили документи", — розповів співрозмовник. Також стало відомо, що голова Херсонської облради вже встиг підписати розпорядження про скликання сесії. Її він призначив на 25 квітня.

Владислав Мангер "Міст"

Примітно, що, за словами адвоката Мангера, ще 10 квітня його підзахисний нібито знаходився в реанімації.

Однак уже наступного дня, 11 квітня, Мангер вечеряв зі своїм бізнес партнером Трутнєвим у кафе "Сандро".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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