"А ви доведіть": Путін міг натякати на вбивство Бабченка

24 травня на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макрона глава Кремля Володимир Путін перевів стрілки з питання про політв'язня Олега Сенцової і порадив подивитися на те, що з журналістами в Україні, а через 5 днів в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченко.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенко Володимир Ар'єв.

"На цьому тижні вбивають Аркадія Бабченко, який неодноразово раніше заявляв про загрозу його життю в Росії. Вбивають як раз під час засідання Ради Безпеки ООН по російській агресії. Ну а так, звичайно, адже потрібно довести причетність Кремля, як же. Десь в 2014-му, ми не раз чули "А ви докажитє!", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що поліція Києва шукала відео з камер спостереження в будинку, де жив Аркадій Бабченко, напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.