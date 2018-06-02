Случай Бабченко, продолжение (субъективная версия).
Можно ли допустить, что не прекращающийся скандал вокруг "исцелившегося Аркадия" - это умело и мгновенно организованная информатака на украинскую власть? В ней участвуют как наивные скептики, так и ангажированные профи – в Украине, в РФ, в Европе?…
Сначала претензии противников Бабченко сводились к тезису – как можно было говорить об убийстве, если Аркадий жив, это же тяжело для близких и родных!! Теперь сделан следующий шаг, утверждается, что никакого покушения вообще не было, была примитивная инсценировка укроспецслужб.
Но у независимого наблюдателя возникает вопрос – кто же станет устраивать искусственую "игру в покушение" в Украине, где убито 10 тысяч человек и полным ходом продолжается гибридная война?? Там скорее будут умалчивать о происках противника, чем их выдумывать! Я бы охотней поверил мифическим, занесенным снегом обитателям Антарктиды на последние деньги заказавшим себе срочную доставку… "так недостающего" льда из Арктики, чем изобретателям не существовавшего покушения в Киеве…
Еще один повторяющийся вопрос. Почему СБУ не всю информацию раскрыло сразу? (Напомню, что состав знаменитой комбриджмкой пятерки разведчиков - Ким Филби и др, работавших на ССССР до начала 60-ых, по сей день не раскрыт полностью.) Убедительный, с важными деталями, но не полный ответ на происходившее с Бабченко уже есть в самих украинских СМИ, которые у нас "не транслируют". Не забудем еще про один фактор – московский чемпионат по футболу. В канун международного праздника вполне может возникнуть "мельдоний-2" - в виде проясняющих и раскрывающих ситуацию видео- и звукозаписей…
Не менее важно! Сведения о 47 (в основном – журналисты) "намеченных к уничтожению", включая граждан РФ, кто-то будет у нас официально комментировать и опровергать? Если кто-то действительно мечтает развязать гражданскую войну в Украине, он понимает, что тут же перенесет ее и в Россию.
Мыслящих, независимых голов у каждого народа не так много… Уничтожить интеллектуальные дрожжи нации – значит обратить общество в мракобесие и средневековье.
7 июня мы услышим комментарии и объяснения по этим важнейшим темам, или не услышим ничего?
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