"А Гіві не привезли": в мережі висміяли "подарунок" на могилу "Мотороли"

У мережі висміяли ліквідацію терористів "ДНР" - ватажків банд "Спарта" і "Сомалі" Арсена Павлова ( "Моторола") і Михайла Толстих "("Гіві").

Журналіст Денис Казанський нагадав про новини ЗМІ терористів за 2016 рік, під заголовком "Антифашисти з Греції передали землю з Спарти на могилу" Мотороли ".

"А на могилу "Гіві" так ніхто нічого з Сомалі і не привіз", - написав він.

А на могилу Гіві так ніхто нічого з Сомалі і не привіз (( pic.twitter.com/rw91zxso5l - Денис Казанський (@den_kazansky) 28 травня 2018 р

"Правильно. Ще курган навалити, щоб не вилізло", "Треба б і нам машину перегною з червоними хробаками на цей скотомогильник передати", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в "ДНР" дивним чином вшанували "Моторолу".