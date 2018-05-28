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"А Гіві не привезли": в мережі висміяли "подарунок" на могилу "Мотороли"

9.5тЧитати новину російською

У мережі висміяли ліквідацію терористів "ДНР" - ватажків банд "Спарта" і "Сомалі" Арсена Павлова ( "Моторола") і Михайла Толстих "("Гіві").

Журналіст Денис Казанський нагадав про новини ЗМІ терористів за 2016 рік, під заголовком "Антифашисти з Греції передали землю з Спарти на могилу" Мотороли ".

"А на могилу "Гіві" так ніхто нічого з Сомалі і не привіз", - написав він.

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"Правильно. Ще курган навалити, щоб не вилізло", "Треба б і нам машину перегною з червоними хробаками на цей скотомогильник передати", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в "ДНР" дивним чином вшанували "Моторолу".

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Теми
АТО на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Денис КазанськийАрсеній Павлов (Моторола)Михайло Толстих (Гіві)
Місце
Україна
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