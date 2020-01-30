"9 днів і 9 ночей пекла": в мережі згадали моторошний бій за Авдіївку. Фото

В мережі в річницю боїв за Авдіївку згадали про пекельні бої, які тривали протягом дев'яти днів.

Фото опублікувала Наталія Прилуцька в Facebook. Вона підкреслила, що бригада Чорних Запорожців буквально "зубами вигризала" позиції.

"Річниця боїв за Авдіївку. Бої були важкі і наполегливі. 9 днів і 9 ночей пекла. Так, до того і після цього теж було важко. Але! Враження, ніби щойно випавший сніг уже падав чорним... Герої 72-ї бригади ім. Чорних запорожців не просто утримали позиції! Вони їх зубами вигризли! Слава вам наші герої! Вічна пам'ять і Царство Нeбeсноe нашим гeроям, полеглим на полі бою!" – написала вона.

У мережі згадали моторошний бій за Авдіївку ФБ Наталії Прилуцької

У мережі згадали моторошний бій за Авдіївку ФБ Наталії Прилуцької

У мережі згадали моторошний бій за Авдіївку ФБ Наталії Прилуцької

У мережі згадали моторошний бій за Авдіївку ФБ Наталії Прилуцької

У мережі згадали моторошний бій за Авдіївку ФБ Наталії Прилуцької

У мережі згадали моторошний бій за Авдіївку ФБ Наталії Прилуцької

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 20 січня, коли вшановують пам'ять героїв, які захищали в 2014 році Донецький аеропорт, в мережі згадали імена всіх 100 кіборгів, які полягли в бою або пропали без вісті.

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