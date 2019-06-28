80% успіху: генерал оцінив відведення військ на Донбасі

Відведення українських військ на Донбасі – ризикований, але виправданий крок.

"Я оцінюю це як перші дії в ланцюжку заходів із встановлення режиму тиші", – сказав OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

За його словами, "підхід, коли кожен стоїть на своєму, не працює. На цьому стояли 3 роки, і справа не зрушила з мертвої точки". Генерал переконаний в тому, що "треба міняти ситуацію, треба намагатися шукати компроміси, робити кроки. Як кажуть, початок – 80% успіху".

ВСУ на Донбасі, ілюстрація UA.news

Відповідаючи на запитання, наскільки небезпечно відведення українських військ від Маріуполя, Романенко сказав: "Знижувати градус протистояння в цьому районі важливо і потрібно. Це треба робити, але і протилежна сторона повинна виконувати підписані умови".

У цьому контексті генерал додав: "З теорії будівництва держави і об'єктивних законів війни відомо, що ризик під час війни буде завжди. Тому прагнути до того, щоб уникнути будь-якого ризику на війні, неправильно. Але ризик повинен бути виправданим і не переростати в авантюру".

За його оцінками, "поки що ознак переростання в авантюру немає. Цього разу підготовка ведеться більш грунтовно, більш ретельно. Це знаходження важливого компромісу. І поки у мене на цей рахунок прагматичний оптимізм".

Як писав OBOZREVATEL, 26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" розпочався перший етап відведення українських підрозділів. У блозі OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив: вранці 27 червня від місцевих жителів селища Станиці Луганська "надійшла досить тривожна інформація".

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