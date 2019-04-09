700 справ і понад 150 підозрюваних: НАБУ відзвітувало про підсумки роботи

Станом на кінець березня детективи Національного антикорупційного бюро України вели 724 справи. В рамках цих розслідувань 158 особам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Наприклад, підозрюваними стали дев'ять учасників корупційної схеми з розкрадання особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі (передмістя Києва), повідомляється на сайті НАБУ. Йдеться про посадових осіб Національної академії аграрних наук України, Держземагентства в Київській області і співробітника Служби безпеки України.

В іншому провадженні детективи НАБУ підозрюють п'ятьох людей у розтраті $ 2,225 млн (55,5 млн грн) "Спецтехноекспорт". Серед них — чинний керівник держкомпанії й низка колишніх посадових осіб цієї ж установи.

"Керівнику одеської мерії, який має статус обвинуваченого у так званій справі заводу "Краян", у березні повідомлено про підозру у внесенні недостовірної інформації в електронні декларації 2015 і 2016 років. Також статус підозрюваних отримали двоє суддів — з Одеси та із Закарпаття, яких детективи НАБУ викрили в отриманні неправомірної вигоди", — додали в НАБУ.

НАБУ LB.ua

Новини НАБУ прийшло з обшуками до Нацагентства з розшуку активів

У відомстві також відзвітували про те, що завершили розслідування низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, мова йде про такі факти:

завдання більше 13 млн грн збитків державному підприємству "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", що входить до складу концерну "Укроборонпром" (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України);

заволодіння депутатом Київської міської ради, екс-секретарем земельної комісії шістьма земельними ділянками в столиці вартістю понад 2,5 млн грн (частина 5 статті 191, частина 3 і частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України);

отримання трьома співробітниками Головного управління Національної поліції в місті Києві неправомірної вигоди в розмірі $50 тис. (частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України).

"Зараз підозрювані та їх адвокати знайомляться з матеріалами слідства. Після цього обвинувальні акти буде скеровано до суду", — підсумували в НАБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що НАБУ причетне до багатомільйонних втрат з державного бюджету в справі про розкрадання палива в оборонці, яку розслідували в 2017 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!