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16 січня • оновлено в 17:20
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$500 тис. за вбивство Окуєвої: Мосійчук розкрив подробиці справи

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Замовником вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої є високопосадовець "однієї з сусідніх країн". Кілерам за замовлення було обіцяно 500 тис. доларів.

Про це розповів у ефірі ObozTV ексдепутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук, коментуючи затримання фігурантів справи Окуєвої.

"Я глибоко в темі, спілкувався зі слідчими і навіть допомагав збирати деякі матеріали, давав сам пояснення. Адже Аміна, коли загинула, їхала до мене. Зараз слідству відомі навіть замовники цього вбивства. Просто треба доопрацювати матеріали разом із нашими міжнародними партнерами, щоб подати повну і цілісну картину цієї справи", – розповів Мосійчук.

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За його словами, замовник вбивства – "високопосадовець однієї з сусідніх країн".

"У слідства є отримані процесуальним шляхом докази того, що ця особа розміщує замовлення, за яке збирається заплатити 500 тис. доларів за вбивство Аміни Окуєвої, 1 млн доларів за вбивство Адама Осмаєва і 500 тис. доларів за моє вбивство. 25 жовтня відбувається замах на мене, в результаті якого загинули двоє людей. 30 жовтня вбивають Аміну Окуєву", – зазначив ексдепутат.

Коментуючи затримання у справі Окуєвої, Мосійчук заявив: "Йдеться про злочинну організацію кілерів, які брали замовлення на вбивства різних людей. Людина, яку затримали, Кравченко, насправді не причетний до вбивства Аміни Окуєвої. Він причетний до іншого епізоду – до вбивства одного з підприємців у Києві у 2014 році. Це вже четверте вбивство, до якого причетна дана злочинна організація".

Аміна Окуева

Аміна Окуева

segodnya.ua

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Замах на Мосійчука Вбивство Аміни Окуєвої Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
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Аміна Окуєва Адам Осмаєв Ігор Мосійчук
Місце
Україна
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
Маловато будет(С)
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Junio Van
Junio Van
шштота дорого за эту шваль
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
"и 500 тыс. долларов за мое убийство" Мосийчук - красава )))
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