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5 років на фронті: помер ветеран війни на Донбасі, оприлюднені фото

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У ніч на 6 липня помер ветеран війни на Донбасі Андрій Бордюжа (позивний "Хонда"), який брав участь у бойових діях з 2014 року.

Про це розповів його товариш по службі з 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Таманський у Facebook.

"Сьогодні вночі від нас пішов у небо наш дорогий друг і бойовий товариш Андрій Бордюжа (Honda). 5 років на війні і завжди попереду. Спочивай з миром", – пише Таманський.

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Також повідомляється, що Андрію Бордюжі було 37 років.

5 років на фронті: помер ветеран війни на Донбасі

79-я окрема аеромобільна бригада в Facebook

5 років на фронті: помер ветеран війни на Донбасі

79-я окрема аеромобільна бригада в Facebook

5 років на фронті: помер ветеран війни на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в п'ятницю, 5 липня, терористи порушили режим тиші 28 разів. В результаті постраждали шість українських військовослужбовців.

Терористи почали поширювати в мережі нове відео, на якому, за їхніми словами, показано розгром бліндажа ЗСУ.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Жаль. Не дожил до суда над карателями. Нюрнберг потерял потенциального клиента.
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hunt andres
hunt andres
А че ушел то? Вернуться не обещал?:-)
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"5 лет на войне и всегда впереди"- ну не отставайте.
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