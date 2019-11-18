300 ящиків "елітки": в Черкасах поліція "накрила" продавців контрафактного алкоголю

Черкаські правоохоронці викрили злочинну групу, яка збувала місцевим жителям елітний алкоголь без акцизних марок за заниженими цінами.

Контрафактний товар – напої іноземного виробництва від відомих брендів – вони купували в Інтернеті, йдеться на сайті Національної поліції в Черкаській області.

В Черкасах викрили незаконний бізнес з продажу елітного алкоголю ch.npu.gov.ua

Поліція з’ясувала: незаконний бізнес організували троє черкащан. Під час обшуку в них було виявлено й вилучено 300 ящиків з товаром, два автомобілі, мобільні телефони та записи чорної бухгалтерії.

Збували елітний алкоголь відомих торгових марок

Всього вилучено понад 300 ящиків товару

Відкрите кримінальне провадження. Нині триває слідство, поліцейські встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах водій "євробляхи" збив пішохода й намагався втекти з місця аварії. Однак очевидці ДТП зупинили його.

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