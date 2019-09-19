300 морських піхотинців та 550 тонн зброї: в Одесу зайшов військовий корабель США. фото

У четвер, 19 вересня в Одеський морський торговий порт зайшов американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma.

Судно з США супроводжував катер Морської охорони Держприкордонслужби. Корабель став біля причалу 1-К, передає "Думська".

Відзначимо, що другий візит нового десантного катамарана в одеський порт. Перший був 29 червня 2019 року, напередодні міжнародних навчань Сібріз-2019. Тоді "Юма" доставила до Одеси спорядження, обладнання і військову техніку для навчань. Мета сьогоднішнього візиту поки невідома.

USNS Yuma – восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів. Корабель зроблений з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується.

Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Як повідомляв OBOZREVATEL , США направили до Одеси новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64 для участі в майбутніх міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал