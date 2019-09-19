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19 вересня • оновлено в 17:17
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300 морських піхотинців та 550 тонн зброї: в Одесу зайшов військовий корабель США. фото

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У четвер, 19 вересня в Одеський морський торговий порт зайшов американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma.

Судно з США супроводжував катер Морської охорони Держприкордонслужби. Корабель став біля причалу 1-К, передає "Думська".

Відзначимо, що другий візит нового десантного катамарана в одеський порт. Перший був 29 червня 2019 року, напередодні міжнародних навчань Сібріз-2019. Тоді "Юма" доставила до Одеси спорядження, обладнання і військову техніку для навчань. Мета сьогоднішнього візиту поки невідома.

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USNS Yuma – восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів. Корабель зроблений з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується.

Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Американський корабель USNS Yuma

Як повідомляв OBOZREVATEL , США направили до Одеси новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64 для участі в майбутніх міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019".

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Місце
Україна Одеса
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Katsaпье сопровождало этот катамаран с момента его входа в воды Черного моря. На всем пути сопровождения кatsaпье загадило море своими памперсами
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CARGO 100
CARGO 100
Levitsky Valery, а ты откуда знаешь, чьи памперсы? Не так пахнут как 29 июня 2019 года?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Какое счастье для кастрюль!
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