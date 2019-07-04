Бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук скупает местные телевизионные каналы, ведет на парламентские выборы одну из немногих партий, претендующих на попадание в Верховную Раду, договаривается с администрациями оккупированных Кремлем территорий об освобождении пленных и регулярно появляется на главных экранах России с объяснениями, как Украина устроена. При этом сам Медведчук никакой популярностью в стране не пользуется, на личные электоральные успехи рассчитывать не может, с основными политическими игроками на украинской политической сцене - причем и в патриотическом, и в коллаборационистском лагерях - находится в очень непростых отношениях. В чем же тогда причина такой влиятельности, такого непреходящего успеха?

А причина эта очень проста. Виктор Медведчук - тень. Тень Путина. Тень Путина в Украине.

Факты

Еще лет 17 назад, когда тогдашнему президенту Украины Леониду Кучме понадобился посредник для налаживания отношений с новым российским руководством, в котором уже не было его друзей и покровителей - Ельцина и Черномырдина, Медведчук сделал правильный выбор. Он понял, что запутавшийся в своей архаичной "многовекторности" и оказавшийся в изоляции на Западе Кучма все равно не сможет и не захочет оказать необходимый объем услуг новым хозяевам Кремля.

А он, Медведчук, сможет. Он окажет необходимые услуги и Путину, и Медведеву. И сможет сказать им то, что они хотят услышать. И стать для них тем, кем они хотят его увидеть.

С тех пор Медведчуку сопутствует только удача. При любых украинских властях, в любой ситуации. Он может ошибаться в прогнозах - как это было с президентством Виктора Ющенко. Он может оказываться чужим в клановых раскладах - как это было при президентстве Виктора Януковича. Его могут считать агентом влияния враждебного государства - как это было при президенте Петре Порошенко. От всего этого Медведчуку ни холодно ни жарко.

Тот, кто хочет говорить с Путиным и добиваться от российского президента хоть какого-то результата, должен вначале говорить с Медведчуком.

Украинцы еще помнят, как Путин отдавал Медведчуку пленных, будто насмехаясь над руководством, которое они избрали. Но то, как Путин в Крыму провел несколько минут с президентом Януковичем, а потом поехал отдыхать в роскошное имение Медведчука, они уже забыли. Украинская политическая память - девичья. Если бы украинцы помнили, как усиливался Медведчук при режимах, которые хотели найти общий язык с Москвой, они поняли бы, что сейчас происходит в их собственной стране.

А сейчас настоящий звездный час Виктора Медведчука. При неопытном президенте, окруженном людьми с отсутствующей компетенцией, при искреннем непонимании Владимиром Зеленским и его советниками подлинных целей и намерений Владимира Путина любая тень обретет новое величие. Тем более тень Путина.

Зеленский будет с каждым днем мельчать, терять рейтинг и понимание, что делать и как со всем этим совладать. Превращаться в тень. А тень Путина будет с каждым днем обретать объем и новые возможности. Превращаться в хозяина положения. Собственно, как и задумывали организаторы нынешнего украинского хаоса.

Есть, правда, еще народ, который может не захотеть, чтобы над ним властвовали чужие тени. И этот народ может опять выйти на улицы. Но об этом ничего не известно ни Путину, ни Зеленскому, ни Медведчуку.

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