Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Небезпечні ілюзії Зеленського: за крок до "тихої капітуляції"

8.1т

В інтерв’ю московській газеті "Коммерсантъ" очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров порівняв майбутній статус окупованих районів Донбасу – статус, який вони повинні отримати в результаті врегулювання конфлікту – зі статусом Придністров’я.

Уважному читачеві це порівняння здасться невиправданим. Адже конфлікт у Молдові досі не врегульовано. Так звана "Придністровська Молдавська республіка" (ПМР) залишається самопроголошеною державою, яка не вважає себе частиною території Республіки Молдова. У цьому регіоні кілька разів проходив референдум про приєднання до Росії і керівники ПМР постійно наголошують, що входження до складу Росії залишається головним політичним завданням "республіки". Втім, такі ж заяви роблять і керівники так званих "народних республік" Донбасу.

Новини
Вечный символ аннексии и войны

Однак Лавров зовсім не обмовився. Він коментував не актуальний статус Придністров’я, а підхід Кремля до врегулювання в Молдові. У Москві пропонували Кишиневу погодитися з планом створення федеративної держави, в якій "Придністровська Молдавська республіка" – формально частина федерації, а фактично – держава в державі зі збереженням всієї своєї маріонеткової інфраструктури. І, звичайно, на території цієї псевдодержави зберігається російська військова присутність. А сама Республіка Молдова при цьому зберігає нейтральний статус. Нейтральний статус при фактичній окупації частини своєї міжнародно визнаної території російськими військами.

До речі, автором і лобістом цього плану був віце-прем’єр Російської Федерації Дмитро Козак, з яким зараз активно контактує помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Здається, в російському керівництві зараз конкурують два підходи.

Новини
Разговор Трампа с Зеленским: может начаться скандал

Перший, який відстоює помічник президента Росії Владислав Сурков – це збереження "народних республік" як квазі-держав, як важелі тиску на Україну і інструменти заробітку для російської політичної еліти.

І другий, прихильником якого є Дмитро Козак – це інкорпорація "народних республік" до складу України зі збереженням всієї їхньої "державної інфраструктури" і, зрозуміло, російської військової присутності.

Зрозуміло, як інструмент для збагачення російської політичної еліти територію теж буде збережено – тільки заробляти будуть інші угруповання. І зрозуміло, що рано чи пізно однією з вимог до врегулювання стане декларування Україною свого нейтрального статусу і відмова від вступу до НАТО. Не випадково президент Володимир Зеленський постійно говорить про необхідність проведення референдуму щодо євроатлантичної інтеграції України, а представники його команди неодноразово давали зрозуміти, що від євроатлантичної інтеграції можна було б і відмовитися. Це і є підготовка до "тихої капітуляції".

Новини
Украинцы должны сделать все, чтобы Янукович не вернулся

На пріоритетність такого підходу з боку Росії вказують інші тези Лаврова. Зокрема, коли російський міністр, коли коментує проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством, вимовляє цілком зрозумілу фразу: "закон законом, але позицію самопроголошених республік має бути враховано".

У Мінських угодах йдеться виключно про те, що з місцевою владою повинен бути узгоджений порядок проведення виборів за українським законодавством. Порядок, а не їхня позиція щодо самих виборах та про те, за яким законодавством їх проводити. І при цьому Мінські угоди не залишають ніякого простору для збереження "народних республік". Взагалі ніякого. Вибори проводяться в районах Донецької та Луганської областей України, а не в "республіках".

Коли Лавров каже "закон законом", він розкриває головну задачу російської влади – збереження "народних республік" і російських військ на українській землі. Переможе лінія Суркова – і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля. Переможе лінія Козака – і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля, але з формальним поверненням до складу України. Ось і вся різниця.

Новини
Росія поступається Заходу і Україні

Для того, щоб перемогли не Сурков з Козаком, а Україна, адміністрації Володимира Зеленського слід відмовитися від небезпечних ілюзій щодо самої можливості досягнення домовленостей з Кремлем на російських умовах. Метою Києва має стати відновлення територіальної цілісності країни і реальна реінтеграція Донбасу, а не перетворення цієї території на вічну ракову пухлину на тілі держави і важіль постійного російського політичного і військового тиску на Україну.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі
Особи
Владислав Сурков Володимир Зеленський Сергій Лавров
Тег
війна
Джерело
Джерело: Радіо Свобода
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
2
2
Смішно
54
Цікаво
16
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
І схоже на те, що невіглас-пацифіст Зельцман, піде на будь-які умови кремля, але при при згоді суспільства, активної його частини, а не зеленого багна.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Журнашлюх Портников уже и "тихую" капитуляцию провозгласил.Не дождёшься,Выталька.Ведь ни один твой прогноз не осуществился, Кассандра ты наша недоЭспресная.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Когда ногу поражает гангрена, её ампутируют, чтобы болезнь не перекинулась на весь организм. И не думают потом как пришить её обратно. Я за "самостоятельность" лугандонии, пусть лучше будет приднестровье. А вообще немытой очень не повезло с соседями, они нападают сами на себя - Молдова, Грузия, Украина... Совпадение?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Пацак Йуханиди, шо пацак, воду горячую тебе так и не дали?))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel