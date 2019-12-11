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11 грудня • оновлено в 17:01
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23 удари ножем: з'явилися моторошні подробиці вбивства українців у Польщі

2.2т
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Українець, затриманий за підозрою у причетності до вбивства двох земляків, тіла яких були знайдені на минулих вихідних у одному з міст Польщі, зізнався у скоєному.

З'ясувалося, що він буквально заколов чоловіків через гроші. Про подробиці моторошного вбивства повідомляє "Сегодня".

Так, розтин показав, що перед смертю одному з чоловіків було завдано 18 ударів ножем у область грудей і черевної порожнини, а другому – п'ять ударів у шию і груди. В одного з них зловмисник вкрав приблизно 200 доларів, ще невизначену суму грошей в іншого.

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Поліція затримала українця, який вбив двох земляків у Польщі

lublin112.pl

Зазначається, що злочини класифікували як вчинені з особливою жорстокістю, за що обвинуваченому українцю загрожує довічне позбавлення волі.

Крім убивства, його також звинувачують ще в двох крадіжках – на початку грудня він привласнив гроші своїх колег – 1500 і 900 злотих (понад 9 і 5,5 тис. грн).

Судове засідання, на якому вбивці планують обрати запобіжний захід, призначено на 11 грудня.

Як писав OBOZREVATEL, в місті Доброслав (Польща) були знайдені тіла двох чоловіків, які є громадянами України. На їхніх тілах виявили численні колоті рани.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Польща
Тег
вбивство
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ошибся чувак ! Думал что режет кацaпов !
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кацaп Кацaпыч, следующий ошибется насчёт тебя. Держись там..
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