"Нічого б не вийшло, якби наш президент Володимир Володимирович Путін особисто не керував цією операцією і не ухвалював особисто рішення, від яких залежала доля кримчан і севастопольців. Рішення президента врятували нам життя", - сказав з приводу анексії Криму "глава" українського півострова Сергій Аксьонов.

Що це? Порожні слова? Прямий доказ провини президента РФ? Якщо цей факт буде підтверджений документально, чи може він бути використаний в суді і яким чином? Своєю думкою про це з OBOZREVATEL поділився російський журналіст Ігор Яковенко.

Насправді, Путін досить відверто писав про те, що він особисто керував порятунком Януковича, що він особисто керував захопленням Криму. Це навряд чи можна вважати якоюсь новиною. Він пишається цим і цілком відкрито про це говорить.

Ми зараз готуємося до міжнародного громадського трибуналу над злочинами путінського режиму, і, безумовно, окупація Криму та Севастополя буде важливим фрагментом цього трибуналу і підсумкового обвинувального висновку.

Ну а після того як путінський режим піде в історію, буде справжній суд.

І головне завдання Путіна – все-таки потрапити на цей трибунал в Гаазі, а не стати жертвою тих людей, які будуть його рвати на частини після того як він відійде від влади.

Взагалі, насправді, я не бачу тут якоїсь сенсації. Володимир Путін – головнокомандувач. Володимир Путін отримав дозвіл від Ради безпеки на використання збройних сил Росії за межами російської території.

Крим був окупований, звичайно ж, за прямим наказом Володимира Путіна. У цьому немає жодних сумнівів. І те, що про це говорить сам Путін... Я не прихильник теорії Вишинського, що "визнання є царицею доказів", але в даному випадку я думаю, що немає підстав не довіряти Путіну, який говорить, що все це він влаштував.

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