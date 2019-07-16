Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа в Сполучені Штати.

Тут у Фірташа розвилка в трьох напрямках.

Перший малоймовірний, але хто сказав, що він виключено в принципі? Я не знаю, якими засобами забезпечується його перебування в Австрії, щоб він не втік від екстрадиції. Але я б не виключав, що Фірташ спробує покинути межі цієї країни.

Це радикальний варіант, і шансів у нього на це – 3-5%.

У пресі також з'являлася інформація про те, що він може переїхати в Німеччину і там спробувати відтермінувати свою екстрадицію. Але покинути територію Австрії і переміститися в Німеччину – це все одно втеча. Будь-який спосіб покинути Австрію під будь-якими пристойними і удаваними законними приводами буде розцінений як спосіб ухилення від рішення австрійського уряду, підтвердженого судовими рішеннями. З правової точки зору це не поліпшить ситуацію для Фірташа.

Дмитро Фірташ The New Times

Другий напрям, який може обрати Фірташ – і ймовірність цього дуже висока – що його юридичним захистом буде зроблено звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Дійсно, там є 39 і 40 правила, які дозволяють в прискореному або в пріоритетному порядку вимагати розгляду питання, щоб в разі визнання прийнятною цієї скарги Фірташа, його б не екстрадували до розгляду справи в суді.

Чи буде Австрія екстрадувати Фірташа в тому випадку, якщо в ЄСПЛ надійде його скарга? Мій прогноз: ні. Вони захочуть вичерпати всю як національну, так і наднаціональну юрисдикцію, щоб потім ніхто нікого не дорікнув, що все було зроблено похапцем, щоб задовольнити бажання американської сторони.

На це піде півроку, максимум – рік.

Третій напрям – якщо найжорсткіші рішення вже ухвалені, то суто теоретично після підписання австрійці можуть в будь-який день, навіть в самий найближчий час, просто викинути Фірташа, передавши його американським органам слідства, тому ж ФБР, яке розслідує його справу.

Я не беруся судити, як це буде зроблено технічно – можливо, його передадуть американській стороні ще на території Австрії, і ті повезуть його в Америку самі. Якимось чартерним рейсом або спеціальним літаком. Адже він дуже цінний свідок і обвинувачений, тому, я думаю, виділять якісь кошти за його ж рахунок, щоб доставити його в США ексклюзивно, а не рейсовим літаком.

Фон для австрійської влади також не надто сприятливий. Відтягування видачі Фірташа з боку австрійської влади може сильно вплинути, в тому числі, і на результат парламентських виборів в Австрії. Мовляв, "ось, дивіться, вони не тільки беруть гроші у росіян, вони ще й прикривають російського агента (яким вважається Фірташ). Немає диму без вогню, значить, точно вся австрійська влада корумпована".

Австрійським партіям, які беруть участь у виборах, це навіщо?

Тому цілком може статися і третій варіант, коли, незважаючи ні на які спроби відтермінування видачі, просто буде прийнято вольове рішення: Фірташа засунуть в автомобіль, стусаном під зад, в літак, чартером – і ти вже в Вашингтоні.

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