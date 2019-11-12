"2014 здасться дитячим лепетом": у Соловйова придумали дату "громадянської" війни в Україні

Скандальний українофоб, автор ідеї про "русскій мір" Сергій Кургінян заявив, що у 2022 році в Україні нібито неминуче почнеться "громадянська" війна.

За його словами, вона повинна охопити всю територію держави. Нетверезими "прогнозами" пропагандист вибухнув в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Студія пропагандиста Соловйова Скріншот відео

"Ви доведете справу до громадянської війни в Україні! У всій Україні, не на східній частині, а у всій Україні! І тоді те, що відбувалося у 2014 році, здасться дитячим лепетом по відношенню до того, що станеться в 2022", – погрозливо висловився рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кургінян заявив, що якщо Україна не хоче втратити свої території аж до Києва, то нібито зобов'язана переглянути Мінські домовленості й перетворитися на конфедерацію з особливим статусом терористичних "Л/ДНР".

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