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12 листопада • оновлено в 15:53
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/ Розслідування

"2014 здасться дитячим лепетом": у Соловйова придумали дату "громадянської" війни в Україні

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Скандальний українофоб, автор ідеї про "русскій мір" Сергій Кургінян заявив, що у 2022 році в Україні нібито неминуче почнеться "громадянська" війна.

За його словами, вона повинна охопити всю територію держави. Нетверезими "прогнозами" пропагандист вибухнув в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Студія пропагандиста Соловйова

Студія пропагандиста Соловйова

Скріншот відео

"Ви доведете справу до громадянської війни в Україні! У всій Україні, не на східній частині, а у всій Україні! І тоді те, що відбувалося у 2014 році, здасться дитячим лепетом по відношенню до того, що станеться в 2022", – погрозливо висловився рупор Кремля.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кургінян заявив, що якщо Україна не хоче втратити свої території аж до Києва, то нібито зобов'язана переглянути Мінські домовленості й перетворитися на конфедерацію з особливим статусом терористичних "Л/ДНР".

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Знову стєкломою обпився!
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2
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Ключевое слово "доведете". у обо3а и порохобoтов опять истерика
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ему червяки прогулы уже ставят, давно пора к кабздоху отправить
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8
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