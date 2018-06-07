$200 тисяч і договір RT: у Вишинського провели обшуки

Служба безпеки України виявила під час обшуків у директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого судять у справі про держзраду, договір з пропагандистською медіа-групою РФ "Россия Сегодня", до якої входить RT.

"Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим виявили договір з російським пропагандистським ЗМІ у затриманого Кирила Вишинського", - повідомили у відомстві.

Відзначається, що під час обшуку правоохоронці виявили в банківському сейфі Вишинського понад 200 тисяч доларів, а також предмет, зовні схожий на пістолет "Браунінг 1906".

"І прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня" на керівництво представництвом на території України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", в результаті яких було затримано його директора Кирила Вишинського. У нього було виявлено російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти директора видання відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу. Він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське, проте незабаром директору "РИА Новости України" повідомили, що це неможливо.

3 червня його адвокат заявив, що квартиру Вишинського обікрали.