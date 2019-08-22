20 убитих і підірвана техніка: в мережу злили відео найуспішнішої операції ЗСУ на Донбасі

У мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції Збройних сил України за час війни на Донбасі. Вона була проведена в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я.

Її провели захисники з піхоти, зазначив волонтер Юрій Мисягін, який і опублікував видовищний ролик на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, це перший випадок, коли на камеру вдалося зафіксувати всю операцію від початку і до кінця – від моменту розвідки і до розгромної поразки російсько-терористичних військ.

"Всього 12 хвилин вистачило бойовій розвідувальній групі К-2 і команді "Міністерство магії" з 54-ої механізованої бригади, щоб ворог на собі відчув всю силу і міць української піхоти. Вчасно отримана інформація зі штабу ОТУ "Північ" про концентрацію сил ворога, грамотно і таємно проведена розвідка безпілотниками і дронами, початок операції в найнесподіваніший час для ворога, удар з різних місць і з різної дистанції, швидкість і частота ударів і постійне коригування вогню з повітря – ось в чому запорука успіху", – пише Мисягін.

Операція ЗСУ зі знищення позицій терористів Скріншот відео

Він уточнив, що в операції брало участь всього 35 осіб. Однак завдяки злагодженості дій українським воїнам вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку, яка знаходилася там. Мова йде про:

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

командно-штабну машину;

БМП – дві штуки;

вантажівки "УРАЛ" – шість штук знищено, п'ять підбито;

вантажівки "КАМАЗ" – чотири штуки знищено, одна штука підбита;

вантажний кран;

армійський джип.

Крім того, втрати особового складу у терористів склали близько 20 осіб убитими і 11 осіб пораненими.

Як розповідає Мисягін, успіху ЗСУ передувало повідомлення зі штабу сектора 14 липня, в якому воїнів попереджали, що вже 15 липня в смузі 54-ої бригади противник збирається провести обстріл артилерією.

"Точного розуміння, за яким конкретно напрямком вони будуть працювати і в який час, не було. Тому піхоті довелося вийти на позиції ще з ночі. Розосередили людей і виставили спостережні пости майже по всій нашій лінії оборони. По центру оборони виставили пост технічних засобів розвідки бригади. Вони зіграли потім дуже важливу роль у всій цій операції", – розповідає деталі волонтер.

Він додав, що як тільки на наступний день по позиціях бригади ворог почав обстріл своєї артилерією 122 калібром (гармати Д-30), то спостерігачі виявили їх на першій хвилині. Дізнавшись їх точне розташування, українські захисники з'ясували, що силами підрозділів переднього краю оборони до них просто не дістати. До того ж, ситуацію погіршували Мінські домовленості.

Але, завдяки оперативній і розвідувальній інформації, отриманій напередодні, таємно проведеній розвідці, ЗСУ вже знали, де знаходиться штаб і база терористів, на якій розташована велика частина їх військової техніки.

Масований удар ЗСУ по базі терористів Скріншот відео

"Тому було два варіанти. Перший – це завдати у відповідь вогневого удару по одній з позицій по передньому краю противника, щоб тим самим змусити їх перестати стріляти і відволікти їх на себе. Але особливої шкоди противнику це б не принесло, арта противника і далі продовжувала б виїжджати і безкарно працювати по позиціях 54-ої бригади. Другий – це не відповідати одразу на їх обстріл, а трохи пізніше завдати потужного удару по базі та штабу, звідки терористи виїжджають на роботу. Був обраний другий варіант. І його результат ви бачите на відео", – розповідає Мисягін.

Дивіться відео на тему:

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом червня 2019 воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, було ліквідовано близько 34 окупантів і близько 62 бойовиків зазнали поранень різного ступеня важкості.

Також в мережу виклали відео потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

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