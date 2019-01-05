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''Його порве'': стало відомо про жорсткий прорахунок окупантів із Кримським мостом

1.7тЧитати матеріал російською

Надійності побудованого окупантами Кримського моста загрожують три фактори, серед яких головний — розміщення споруди на стику тектонічних плит.

Таку заяву "Крим. Реалії" зробив віце-президент асоціації "Мости України" Петро Коваль, відзначивши, що під час їх переміщення буде розриватися сама конструкція.

Частково це враховано проектом, оскільки міст складається з окремих трьох частин, однак, сказав Коваль, "у разі серйозних тектонічних зсувів його обов'язково порве".

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Петро Коваль

Петро Коваль

Скрін відео "Крим. Реалії"

''Його порве'': стало відомо про жорсткий прорахунок окупантів із Кримським мостом

Скрін відео "Крим. Реалії"

Він також зазначив, що якщо під час перевірки зведеного моста на нього пустили не повне навантаження, а лише близько двох десятків КАМАЗів, значить є проблеми, які відомі російським експертам.

"Тобто, ті, хто проектував, хто будував міст, мають деякі застереження", — підкреслив Коваль.

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Перевірка окупантами моста

Перевірка окупантами моста

Скрін відео "Крим. Реалії"

Друга небезпека для Керченського моста — м'які ґрунти, на яких стоять опори, а третя — лід. У сюжеті наголошується, що конструкція моста і так нестабільна, так що додаткове навантаження може привести до руйнівних наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, запуск залізничного сполучення по Кримському мосту вчергове було відкладено через те, що сучасні технології виявилися занадто складними для російських будівельників. Так, окупантам доведеться виділити на міст ще близько 44 мільйонів доларів.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Кримський містРосія
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