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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер правозахисного руху «Сила права», координатор Воєнного кабінету Юлії ТимошенкоВсі статті автора

Штрафбат... для суддів

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За чотири з лишком роки війни на юридичному фронті команда руху "Сила права" надивилася всілякого. По всій країні – на сході і заході, півночі та півдні – розкривалися сепаратистські "консерви" в мантіях, які вперто не бажали визнавати факт російської агресії проти України, а то і просто чекали на прихід "своїх".

Найчисельніша когорта – безхребетні судді, для яких джерелом права є не Закон, а політична воля.

Зустрічалися й такі, хто місяцями в судових процесах знущався над родинами загиблих, пораненими солдатами і вимушеними переселенцями.

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То ли люди, то ли куклы

Окремі бастіони "правосуддя", такі як Оболонський суд Києва, довелося разом з подружжям-вимушеними переселенцями з окупованого Донбасу Юрієм і Ларисою Хандригами штурмувати шість разів після п'яти апеляцій.

Вісім місяців в нашої команди, разом з родиною загиблого Героя України старшого групи спецпідрозділу "Альфа" полковника Олександра Анищенка, пішло на боротьбу з суддею Зарічного районного суду Сум Ніною Прокудіною.

Але навіть на цьому тлі рішення судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юлії Горбачової змусило здригнутися і зціпити зуби.

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Павшие герои и утраченная честь

Суддя Горбачова на шостий рік війни, 16 квітня 2019 року, відмовила вдові і семирічній доньці командира ІЛ-76, який згорів у небі над Луганськом разом з 8 членами екіпажу і 40 десантниками 25-ї повітряно-десантної бригади, у встановленні юридичного факту загибелі їхнього чоловіка і батька – гвардії підполковника Олександра Белого – внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

ІЛ-76

ІЛ-76

Приймаючи рішення про відмову, суддя Горбачова знала про те, що за минулі чотири роки сотні суддів у всіх регіонах країни винесли в інтересах постраждалих від російської агресії близько тисячі таких рішень, ініційованих "Силою права". Вона знала, що Верховний суд України, підтримавши правову позицію нашої команди, виніс вже десять подібних рішень.

Знала вона і про те, що судами Дніпропетровської та Запорізької областей винесено вже сім позитивних рішень в інтересах родин екіпажу і десантників борту 76777, в тому числі п'ять – колегами Горбачової по Мелітопольському суду.

І все одно суддя Юлія Горбачова кинула виклик кожному, хто захищав і захищає нашу країну від російської агресії, всьому українському суспільству, для якого незалежність України не порожній звук.

Чесно кажучи, перше, що спало на думку, коли прочитав це рішення, – в армії потрібно створити штрафбат для таких суддів. Тільки тоді вони на своїй шкурі відчують, що таке війна. Якщо не втечуть на ту сторону.

Штрафбат... для суддів

Ну а наша команда разом з Тетяною Чімірковою, вдовою Олександра Белого, піде вперед. Разом з усіма родинами загиблих в цій трагедії ми змусимо путінську Росію відповідати за злочини.

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Андрій СенченкоАндрій Сенченко
Місце
Україна
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Этот дебил Сенченко даже не понимает, что чтобы погибнуть от "российской агрессии" сперва укропия должна объявить состояние войны с РФ. А раз укропия его не объявляет, продолжает закупать уголь, твэлы, ГСМ и т.д.. - нет никакой войны с РФ и никакой агрессии. Есть агрессия укронацисткой хунты против народных республик. И часть агрессоров уже отправилась куда им и положено
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bel serg
bel serg
Афанасьев Алексей, иди нах вша дырявая
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Зачем штрафбат, в полковой бордель. Тётка, блдь, с опытом. Прогнулась под педерацией, пускай там прогибается. А лжесудей лжемужского полу просто к стенке или в запоребрик. Нахрена нам такая падаль вонючая.
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nic nic_
nic nic_
Отлично.Команда готова бороться.И не против Зе,а против того,что придет вместе с ним в Украину.За пощечину не только как политику,но женщине"Даю 24 часа.Время пошло" Зе еще ответит. А с Порохом вы посоревнуетесь потом как нормальные политики.
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