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20 грудня • оновлено в 15:01
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152 за ніч: в Україні накрили велику мережу нелегальних гральних закладів. Відео

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Оперативники територіальних управлінь стратегічних розслідувань і слідчих підрозділів Національної поліції всього за ніч із 19 на 20 грудня припинили діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій Україні.

Заходи відбулися в рамках масштабних відпрацювань таких установ правоохоронцями. Про це повідомляє Управління комунікації НПУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що більшість нелегальних закладів працювала під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Водночас адміністрація деяких із них навіть намагалася перешкоджати поліцейським, забарикадувавши всі двері.

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В України за ніч накрили 152 нелегальні гральні заклади

В України за ніч накрили 152 нелегальні гральні заклади

npu.gov.ua

Зокрема у великих містах нелегали діяли під виглядом казино і покерних клубів, водночас у невеликих містах і навіть селищах працювали переважно зали з ігровими автоматами старого зразка.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

npu.gov.ua

"Діяльність 8 підпільних казино припинено у містах Києві, Дніпрі, Харкові та Запоріжжя і 7 залів для гри у покер – у Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто мали грошовий номінал і надалі обмінювали на реальні гроші", – йдеться у повідомленні.

Характерно, що "вхідний квиток" у казино і покерні зали міг коштувати декілька тисяч доларів США.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

npu.gov.ua

Зі свого боку у Службі безпеки України також заявили, що припинили діяльність 43 підпільних казино та гральних закладів у шести регіонах країни.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

npu.gov.ua

Зокрема спецоперації провели у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі. В результаті силовики вилучили 33 столи, 293 гральні автомати, 11 рулеток та приблизно 1 млн. гривень готівки.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

npu.gov.ua

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

npu.gov.ua

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів

npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
Арсен Борисович красавчик, нам бы такого През.. премьера)
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