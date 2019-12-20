152 за ніч: в Україні накрили велику мережу нелегальних гральних закладів. Відео

Оперативники територіальних управлінь стратегічних розслідувань і слідчих підрозділів Національної поліції всього за ніч із 19 на 20 грудня припинили діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій Україні.

Заходи відбулися в рамках масштабних відпрацювань таких установ правоохоронцями. Про це повідомляє Управління комунікації НПУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що більшість нелегальних закладів працювала під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Водночас адміністрація деяких із них навіть намагалася перешкоджати поліцейським, забарикадувавши всі двері.

В України за ніч накрили 152 нелегальні гральні заклади npu.gov.ua

Зокрема у великих містах нелегали діяли під виглядом казино і покерних клубів, водночас у невеликих містах і навіть селищах працювали переважно зали з ігровими автоматами старого зразка.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів npu.gov.ua

"Діяльність 8 підпільних казино припинено у містах Києві, Дніпрі, Харкові та Запоріжжя і 7 залів для гри у покер – у Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто мали грошовий номінал і надалі обмінювали на реальні гроші", – йдеться у повідомленні.

Характерно, що "вхідний квиток" у казино і покерні зали міг коштувати декілька тисяч доларів США.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів npu.gov.ua

Зі свого боку у Службі безпеки України також заявили, що припинили діяльність 43 підпільних казино та гральних закладів у шести регіонах країни.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів npu.gov.ua

Зокрема спецоперації провели у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі. В результаті силовики вилучили 33 столи, 293 гральні автомати, 11 рулеток та приблизно 1 млн. гривень готівки.

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів npu.gov.ua

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів npu.gov.ua

В України накрили велику мережу нелегальних гральних закладів npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Уряд прогнозує 3 млрд грн надходжень до бюджету України у 2020 році від легалізації грального бізнесу.

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16:00 п'ятниці, 20 грудня.

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