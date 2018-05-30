15 убитих: "Л/ДНР" понесли великі втрати на Світлодарській дузі

За останні півроку терористи "ДНР" на позиції під назвою "Прищ" на Світлодарській дузі втратили 15 чоловік убитими.

Дані опублікував відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook, додавши, що позиція знаходиться в "Чарівному лісі", за який 54 бригада воювала в грудні 2016 року.

Він додав, що ще 13 терористів були поранені.

"І це тільки підтверджені до цифри! І ще, у нас в районі цієї позиції, не було жодного пораненого", - повідомив Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше терористи "Л / ДНР" напали на мирне населення і отримали відсіч .