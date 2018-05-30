УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

15 убитих: "Л/ДНР" понесли великі втрати на Світлодарській дузі

Читати новину російською

За останні півроку терористи "ДНР" на позиції під назвою "Прищ" на Світлодарській дузі втратили 15 чоловік убитими.

Дані опублікував відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook, додавши, що позиція знаходиться в "Чарівному лісі", за який 54 бригада воювала в грудні 2016 року.

Новини
Загибель дівчинки на Донбасі: в ГПУ довели провину "ДНР"

Він додав, що ще 13 терористів були поранені.

"І це тільки підтверджені до цифри! І ще, у нас в районі цієї позиції, не було жодного пораненого", - повідомив Мисягін.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше терористи "Л / ДНР" напали на мирне населення і отримали відсіч .

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
терористи "ДНР"Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
5
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги