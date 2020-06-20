15-річний українець, який на смерть збив однорічного племінника, перестав говорити

Карина Бондаренко Розслідування 09:23, 20.06.2020

Підліток, який на смерть збив свого однорічного племінника в селі Бобрин на Рівненщині, перестав говорити після події.

Деталі трагедії розповіли родичі загиблої дитини, йдеться в сюжеті "ТСН". За їх словами, 15-річний Сергій знаходиться в жахливому стані і покараний морально (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він перестав говорити відразу в той день", – зазначила місцева мешканка Мирослава Кухлевська.

У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, за що загрожує до восьми років в'язниці. Однак підлітка за ґрати не посадять.

"Згідно з кримінальним кодексом, особа несе відповідальність з 14 років, проте саме за цей вид злочину відповідальність настає з 16 років", – повідомила прессекретар ГУ Нацполіціі Рівненщини Марія Юстицька.

Швидше за все, до юнака застосують так звані примусові заходи виховного характеру. Це може бути обмеження дозвілля, пильний нагляд дорослих або ж направлення у навчально-виховний заклад.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Рівненщині підліток вирішив покататися на автомобілі і збив на смерть однорічну дитину.

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