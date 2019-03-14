"Перемазані російськими грошима!" Батько полоненого українського моряка присоромив Європу

Українським полоненим морякам за 110 днів перебування у російському полоні жодного разу не надавали медичну допомогу. Вони всі нині потребують операцій.

Про це в ефірі ObozTV повідомив Віктор Сорока – батько полоненого моряка Василя Сороки. Він зазначив, що вкотре полетить у Брюссель на зустріч, щоб добитися від європейців підтримки у звільненні людей.

"У Василя перебиті сухожилля, нерви і осколки – один у кістці, а другий застряг у м’яких тканинах. Йому не може стати легше, рука вже більше ста днів напухла. В Андрія Артеменка така ж ситуація – він втрачає зір, у нього осколки в ногах і руках, а в Андрія Ейдера – в руках і колінах. Я не знаю, чи зможемо ми їх витягнути з каліцтва і скільки нам, батькам, треба буде часу, коштів і зусиль, щоб потім зробити з наших дітей нормальних людей", – сказав він.

За словами Сороки, світова спільнота може допомогти у порятунку українців, але не робить цього. Він впевнений, що Європа боїться іти на конфлікт із РФ заради України.

Василь Сорока 24 канал

"Уся Європа перемазана російськими грішми, газом. Це дуже відчувається там, коли буваєш на зустрічах. У неділю я знову вилітаю у Брюссель, щоб ще раз спробувати достукатися до них. Ми просимо про медичну допомогу, невже за 100 днів не можна було відправити незалежних лікарів? Можна, але це нікому не треба", – сказав батько українського моряка.

Відвідування консулів поранених українців нічого не дають, пояснює Сорока. Єдиний вихід із ситуації – це знести Кремль, додав він.

Полонені українські моряки

"Який толк у тому, відвідав консул чи ні – спитати як справи і вийти? Це просто аби провідати хлопців, більше сенсу це за собою не несе. Я не бачу варіантів порятунку, окрім як зірвати атомну бомбу в Кремлі. 110 днів уже ніякої допомоги нашим хлопцям не надають, вони тягнуть час і заганяють хлопців у каліцтво. Із самого початку, відколи наші діти потрапили в полон, росіяни, які при владі, сказали, що до виборів хлопців не буде. Страшно не через те, що хлопців рано чи пізно випустять, страшно, що є троє важко поранених, яким не надають медичну допомогу", – сказав Сорока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада 2018-го корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шестеро поранених, 24 українців стали військовополоненими РФ. 28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Усі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими. У Росії припустили, що їхній обмін може статися вже в 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.

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