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11 трун: терористи "ДНР" знову осоромилися з канадським спецназом

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Фейк терористів про нібито загиблих канадських військових на Донбасі знову обговорюють у мережі.

Посібники "ДНР" знову запустили знімок солдатів, які несуть труни своїх загиблих товаришів, і підписали його: "Канадський спецназ повоював з "ДНР".

Користувачів розлютила ця брехня терористів. "На хр*н канадцям 11 трупів "ДНРівців" в Канаді?", "Бурятські канадці, смішно" - пишуть вони.

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При цьому, давно відомо, що насправді на фото зображені канадські солдати, що несуть труни своїх співвітчизників на аеродромі в Кандагарі, Афганістан. Фото було зроблено 21 березня 2009 року.

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В "ДНР" осоромилися з канадським спецназом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з сербом Урош з позивним "Серб", який воює проти України на стороні терористів "Л/ДНР".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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