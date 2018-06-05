11 трун: терористи "ДНР" знову осоромилися з канадським спецназом

Фейк терористів про нібито загиблих канадських військових на Донбасі знову обговорюють у мережі.

Посібники "ДНР" знову запустили знімок солдатів, які несуть труни своїх загиблих товаришів, і підписали його: "Канадський спецназ повоював з "ДНР".

Користувачів розлютила ця брехня терористів. "На хр*н канадцям 11 трупів "ДНРівців" в Канаді?", "Бурятські канадці, смішно" - пишуть вони.

При цьому, давно відомо, що насправді на фото зображені канадські солдати, що несуть труни своїх співвітчизників на аеродромі в Кандагарі, Афганістан. Фото було зроблено 21 березня 2009 року.

В "ДНР" осоромилися з канадським спецназом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з сербом Урош з позивним "Серб", який воює проти України на стороні терористів "Л/ДНР".