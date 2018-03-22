$ 1000 на добу: главу Донецької ВГА Жебрівського засікли на відпочинку в ОАЕ

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський проводить свою відпустку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст і блогер Сергій Іванов.

"А знаєте що. Давайте щиро, від душі порадіємо за голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського, який переживає цей паскудний холодний березень у п'ятизірковому готелі One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЕ", - написав він.

За словами Іванова, вартість проживання в готелі складає близько 1000 доларів на добу.

"І киньте ваші плебейські забобони - просто на Славкурорті ще не сезон. Гарного відпочинку!" - додав журналіст.

Також він розмістив фото, на яких зображена на пляжі людина, схожа на Жебрівського.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці відпочинку президента Петра Порошенка на Мальдівах.