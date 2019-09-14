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15 вересня • оновлено в 00:23
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У Кропивницькому пара зайнялася сексом прямо під бібліотекою. Кадри 18+

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В Кропивницькому застукали пару, яка зайнялася сексом прямо на вулиці.

Кадрами, знятими ввечері понеділка, 14 вересня, поділився місцевий інформаційний Telegram-канал KROP.POLICE.

Уточнюється, що це сталося біля будівлі бібліотеки. Місцем утіх хлопець і дівчина вибрали лавочку.

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Ілюстрація

Ілюстрація

ВСЛУХ.net

У Кропивницькому пара зайнялася сексом прямо під бібліотекою. Кадри 18+

Скрін відео

У Кропивницькому пара зайнялася сексом прямо під бібліотекою. Кадри 18+

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях пара в стані алкогольного сп'яніння зайнялася сексом прямо на літньому майданчику кафе, не реагуючи на перехожих, що викликало обурення у очевидців.

До цього в Києві поліція затримала чоловіка та жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих.

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Місце
Україна Кропивницький
Теги
Секс фотографии курйоз
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Александрович Валера
Александрович Валера
Понедельник 14 . Это в каком году трахались ?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так цэ зрада чы пэрэмога?
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