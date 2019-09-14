У Кропивницькому пара зайнялася сексом прямо під бібліотекою. Кадри 18+

В Кропивницькому застукали пару, яка зайнялася сексом прямо на вулиці.

Кадрами, знятими ввечері понеділка, 14 вересня, поділився місцевий інформаційний Telegram-канал KROP.POLICE.

Уточнюється, що це сталося біля будівлі бібліотеки. Місцем утіх хлопець і дівчина вибрали лавочку.

Ілюстрація ВСЛУХ.net

Скрін відео

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях пара в стані алкогольного сп'яніння зайнялася сексом прямо на літньому майданчику кафе, не реагуючи на перехожих, що викликало обурення у очевидців.

До цього в Києві поліція затримала чоловіка та жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих.

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