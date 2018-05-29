Це пост любові до Запоріжжя.
Весь негатив (брудно, гопники з спальних районів, автомобілецентризм і т.д) ви й без мене знаєте.
Але Запоріжжя - це:
- безліч вуличної їжі (шаурма ок)
- дешеве й смачне розливне пиво, точки його продажу знайти легко
- знову ж таки, пиво. в кіосках продається багато регіонального (в Києві постійно забороняють пиво, незрозуміло навіщо)
- трамвай
- багато громадського транспорту
- прикольні вивіски. може, хтось вважатиме це бидляцьким гумором, але це справді весело
- проспект Соборний (Леніна) трохи схожий на берлінську Карл-Маркс штрасе
- мультикультуралізм. українська й російська мови гармонійно вживаються в вивісках і звучать в сфері обслуговування. По вулицях ходять африканці, а індуси грають в крікет біля парку
- Хортиця! Хортиця просто шикарне місце - і краєвиди, і Січ симпатична, і намет можна поставити на туристичному пляжі
- ціни. В Запоріжжі досить дешево, порівняно з Києвом (гг).
- Дніпрогес. Сцуко, вражає масштабами.
Пост взято з Facebook-сторінки Олександра Богаченко-Мішевського.
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