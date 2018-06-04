Вхід безкоштовний: в які музеї Києва сходити в червні

Київські музеї раз на місяць відкривають двері для всіх бажаючих абсолютно безкоштовно. Долучитися до прекрасного і не витратити при цьому ні копійки можна в наступних установах культури:
4 червня
Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7;
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13;
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9;
Національний музей "Меморіал жертв Голодомору", вул. Лаврська, 3.
5 червня
Музей Пушкіна, вул. Кудрявська, 9;
Музей шістдесятників, вул. О. Гончара, 33;
Музей шістдесятників
Музей Шолом-Алейхема, вул. В. Васильківська, 5а.
6 червня
Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9 (до 14:00);
Київська картинна галерея
Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 - 13:00);
Музей ім. Ханенка, вул. Терещенківська, 15/17.
7 червня
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95б /95.
12 червня
Музей-майстерня Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.
21 червня
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/ 95б/95.
24 червня
Літературно-меморіальний музей-квартира Тичини, вул. Терещенківська, 5;
Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул.Рильського, 7;
Літературно-меморіальний будинок-музей Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121;
Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6.
25 червня
Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;
Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.
27 червня
Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;
Національний музей літератури України
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.
Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24.
Як повідомляв CityOboz, в музеї Києва випадково знайшли стародавню записку з минулого.