У рамках пристойності: в Києві пройде фестиваль еротики

У Києві 23 березня о 21:00 пройде міжнародний мініфест еротики I Love.

На сторінці заходу в Facebook повідомляється, що проект відкриють музиканти і актори.

"Прийшов час достукатися до кожного. Багатогранність любові, естетика, яскраві шоу в рамках пристойності", - відзначають організатори.

На гостей чекають виставка-продаж еротичних товарів, консультації сексологів, представники еротик-шоу і художники стилю ню.

Також буде проведений конкурс в стилі Fetish moda.

Місце проведення: Nivki Hall, пр. Перемоги, 84

Вартість: 1500-2500 грн