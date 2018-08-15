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У Києві є кафе з напівголими офіціантками: пікантне відео

2.3тЧитати новину російською

У мережі з'явилося пікантне відео з київського кафе Sex.Ed.Coffee. У цьому закладі у всіх страв сексуальні назви, грає романтична музика, а на стінах висять еротичні картини.

Щовівторка з 11:00 офіціантка подає каву топлес, пише "Інформатор".

Восени тут хочуть створити секс-музей у формі лабіринту. Крім того, в кафе проводять різні лекції і майстер-класи.

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Раніше CityOboz пропонував підбірку пікантних закладів Києва, де можна цікаво і незвично відпочити, пробудити в собі чуттєвість, а також дізнатися більше про своє тіло і про культуру сексу в цілому.

Тема
Kyiv.City
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