Привіт! Мене звати Саша. Понад 10 років я працюю в банку в Дніпрі, але написати вирішив про роботу в таксі. Чому? По-перше, 22 березня відзначається День таксиста. А по-друге, півроку тому я купив машину і вирішив, що за нинішніх цін на пальне не завадить підробіток. Спробував. Сподобалося. Для тих, хто хоче піти моїм шляхом, розповім про свій досвід.

З чого почав

Оибираючи службу таксі, зупинився на тих, в кого найпростіша реєстрація і не потрібно оформляти ФОП. Перше, що спало на думку - Uber і Uklon. Підключився до обох сервісів, подавши заявки в клієнтських додатках. Досить швидко передзвонили і запросили в офіси партнерів (посередники в місті, через яких Uber і Uklon працюють з водіями).

Представники партнерів перевірили і сфотографували техпаспорт, права і поліс ОСАГО. Uklon, на відміну від Uber, також фотографує і сам автомобіль. У обох служб є вимоги до авто - "старикам" тут не місце. Водійський стаж вимагають від року.

Після перевірки документів, завантаження спеціального додатка для водія і короткого інструктажу я кілька годин чекав активації облікового запису, а потім одразу приступив до роботи.

Як це працює

І в Uber, і в Uklon графіка, нормативів і будь-яких зобов'язань за кількістю поїздок у водія немає. Хочеш - працюєш, не хочеш чи не можеш - жодних штрафів, сиди вдома.

Для того, щоб водії виходили на лінію, Uber придумав систему стимулювання у вигляді бонусів за певну кількість поїздок. Наприклад, якщо зробив за вихідні 15 поїздок - отримуєш бонус 600 грн. Більше поїздок - вище бонус. Суми бонусів бувають різні. І, за моїми спостереженнями, залежать від прогнозованого попиту на послуги таксі.

Також є коефіцієнти, що підвищують тариф, якщо спостерігається велика кількість замовлень в якомусь районі міста. Наприклад, коли ввечері всі їдуть з центру додому. Іноді коефіцієнти підвищують вартість поїздки в три і більше разів.

Комісія в Uber становить 35%. З них 25% забирає сама служба, а 10% - партнер. Гроші за безготівковими замовленнями приходять раз на тиждень на карту, за вирахуванням комісії.

Є ще один момент: приймаючи замовлення в Uber, ти не бачиш кінцеву точку поїздки, поки пасажир не сяде в машину. Тобто, заздалегідь не знаєш, куди поїдеш далі.

В Uklon теж є бонуси, які можна отримати, зробивши певну кількість поїздок і маючи рейтинг не нижче 4,7. Бувають також акції - активним водіям з хорошим рейтингом дарують паливні талони і, якщо багато викликів, (через негоду чи свята) тариф теж підвищений.

Ще у Uklon нижче комісія - 10%, а безготівкова оплата надходить на карту майже одразу. Видно початкову і кінцеву точку поїздки ще до прийому замовлення, це зручно для водія - немає "сюрпризу" у вигляді поїздки в віддалений район міста, з якого виїжджаєш "порожняком".

Лайфхак. Я тримаю включеними обидва додатки, щоб будувати вигідний маршрут і не кататися даремно. Якщо налаштований попрацювати кілька годин, то беру все замовлення Uber поспіль, а коли хочу доїхати додому з роботи з попутником, обираю Uklon і чекаю замовлення з кінцевою точкою по сусідству з моїм будинком.

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Що подобається в роботі?

1) Клієнти. Більшість - цікаві адекватні співрозмовники. Коли довго не виходжу на лінію, починаю сумувати за спілкуванням з пасажирами. Можливо, сумнівний контингент просто не може освоїти смартфон і бере таксі "з руки" або по дзвінку в службу.

Мобільними таксі дуже часто користуються іноземці. Одного разу дві африканки не могли зрозуміти, чому проїзд такий дорогий. Виявилося, що вони просто обрали вулицю Шевченка в іншому місті.

Часто клієнти забувають в салоні особисті речі. Обов'язково їх привожу клієнтам назад. Мені подобається отримувати від них позитивний фідбек. За деякими історіям пасажирів можна писати книги. Особливо якщо клієнт напідпитку й налаштований відверто висловитися або похвалитися.

2) Заробіток. Якщо навіть їздити як я, підробляючи, повністю покриваєш витрати на паливо, і ще залишаються гроші.

3) Я для себе сприймаю цю роботу, як допомога жителям міста в умовах жахливої ​​організації громадського транспорту. Тому я ввічливий, що не скасовую замовлення і роблю ці 15 хвилин поїздки для пасажира максимально комфортними.

4) Знижки на паливо, послуги СТО і навіть мобільний зв'язок. На бензин і дизель партнерські заправки дають до п'яти гривень знижки, на газ до двох. Це максимальні знижки на хороших заправках, щоб самостійно заробити такі, знадобиться дуже багато часу.

Що не подобається в роботі, так це втома після "зміни". Буває, захопишся прийомом замовлень і в гонитві за заробітком не помітиш, як просидиш за кермом 7-8 годин. Повертаєшся додому пізно вночі і на наступний день безпробудно спиш.

Лайфхак для пасажирів і водіїв

1) Якщо ви пасажир і вартість замовлення занадто висока, спробуйте зробити його на 10-15 хвилин пізніше, коли спаде ажіотаж. Якщо водій поводиться некоректно або в останній момент скасував замовлення, не пояснивши причину, завжди залишайте скаргу. Хорошим водіям залишайте чайові, навіть 5 гривень дуже мотивують працювати далі.

2) Якщо ви вирішили заробляти як водій, то є кілька правил успіху. Вивчіть графіки прибуття і відправлення поїздів в вашому місті, місця розташування нічних клубів і великих офісних центрів. Будьте ввічливі, передзвонюйте клієнту до прибуття, щоб точно знати, де його забрати. Чим вище ваш рейтинг - тим більше замовлень видає вам система і тим більший ваш заробіток.

3) Вигідно заробляти на машинах з газовою установкою або на дизельних. Бензин нині дуже дорогий.

Можу сказати, що плюси від підробітку в зазначених службах особисто для мене перевершують мінуси. Якщо є вільний час у вихідні та ввечері після роботи, сміливо реєструйтеся. Навіть зробивши кілька поїздок на тиждень, ви отримуєте право на максимальну знижку на паливо і заробіток на приємні дрібниці.

І Uber і Uklon - зручні служби, можна працювати з якоюсь однією, але краще поєднувати. Крім Uber і Uklon є інші служби, пізніше реєструватимуся в них і розповім про їх особливості.