Chernobyling festival, 31.08-2.09

У Києві з 31 серпня до 2 вересня відбудеться Chernobyling festival_2018, міжнародний постапокаліптичний фестиваль мистецтв, UrbEx і геокешингу.
Під час фестивалю на вас чекають:
The Pit - підземне місто в постапокаліптичному стилі, відомому з фільмів Mad Max;
тури до Чорнобиля - унікальні і неповторні тематичні тури в Чорнобиль;
майстер-класи з вуличного мистецтва і виставки міжнародних художників в Києві і Чорнобилі;
ігроманія - на фестивалі буде представлена нова комп'ютерна гра на чорнобильську тематику;
геокешинг - новий виклик геокешингу в Києві і Чорнобилі;
виступи рок, метал і поп-груп з України, Словаччини та навіть (не) відомої Чорнобильської зони;
UrbEx тури - щоденні тури в підземеллі і на даху Києва;
DJ - підземний танцпол з електронною музикою.
Засоби, зароблені на фестивалі, будуть спрямовані на допомогу людям похилого віку та дітям, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи.