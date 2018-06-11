Chernobyling festival, 31.08-2.09

У Києві з 31 серпня до 2 вересня відбудеться Chernobyling festival_2018, міжнародний постапокаліптичний фестиваль мистецтв, UrbEx і геокешингу.

Під час фестивалю на вас чекають:

The Pit - підземне місто в постапокаліптичному стилі, відомому з фільмів Mad Max;

тури до Чорнобиля - унікальні і неповторні тематичні тури в Чорнобиль;

майстер-класи з вуличного мистецтва і виставки міжнародних художників в Києві і Чорнобилі;

ігроманія - на фестивалі буде представлена ​​нова комп'ютерна гра на чорнобильську тематику;

геокешинг - новий виклик геокешингу в Києві і Чорнобилі;

виступи рок, метал і поп-груп з України, Словаччини та навіть (не) відомої Чорнобильської зони;

UrbEx тури - щоденні тури в підземеллі і на даху Києва;

DJ - підземний танцпол з електронною музикою.

Засоби, зароблені на фестивалі, будуть спрямовані на допомогу людям похилого віку та дітям, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи.