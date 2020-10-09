У мера Умані Цебрія підтвердився COVID-19

Мер Умані Олександр Цебрій розповів, що ПЛР-тест таки підтвердив у нього наявність коронавірусу (COVID-19).

Про свій діагноз він розповів у відеозверненні до містян, яке оприлюднив на Facebook, подякувавши їм за підтримку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я максимально робив для того, щоб якомога менше людей було інфіковано. На жаль, не вберіг себе. Отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні", – запевнив мер міста на Черкащині.

Водночас Цебрій наголосив, що, попри позитивний результат тесту, він продовжить передвиборчу кампанію як кандидат на посаду міського голови міста Умань.

"Я надалі відстоюватиму інтереси громадян, як і попередні п’ять років! Дякую всім за ваші теплі слова підтримки, які отримую в приватних повідомленнях і дзвінках", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня Цебрія госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з двобічною пневмонією. Також мер Умані відчув погіршення самопочуття, слабкість, підвищення температури і перестав відчувати смак.