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18 лютого • оновлено в 01:23
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"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

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Жителі Черкас підняли паніку в соцмережах через сильний шум із боку хімічного комбінату "Азот".

Пости про це з'явилися на сторінках користувачів Facebook і в місцевих інтернет-спільнотах ввечері 17 лютого.

Так, журналіст Сергій Кузляєв написав: "Шум і гуркіт із боку "Азоту". Вже разів п'ять! А влада мовчить! Сайт міськвиконкому мовчить".

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"Там хмара диму було тільки що", – відповіли йому в коментарях.

У Черкасах підняли паніку через шум на "Азоті"

У Черкасах підняли паніку через шум на "Азоті"

Wikimapia

У Facebook-групі "Типові Черкаси" також розповіли про незвичний шум. "Таке враження, ніби літаки сідають", – написав один із користувачів. "Я думала, може ураган насувається, гуло стрьомно", – додала коментаторка.

Також жителі поділилися відео, на якому чути сильний гул.

Пост у групі "Типові Черкаси"

Пост у групі "Типові Черкаси"

Скріншот

"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Скріншот

"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Скріншот

"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Скріншот

"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Скріншот

"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Скріншот

"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Скріншот

"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше через негоду в Черкаській області легковик врізався в КАМАЗ на "зустрічній".

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Черкаси
Тег
соцмережі
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