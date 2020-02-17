"Ніби літаки сідають!" У Черкасах підняли паніку через підозрілий гуркіт на хімзаводі "Азот"

Жителі Черкас підняли паніку в соцмережах через сильний шум із боку хімічного комбінату "Азот".

Пости про це з'явилися на сторінках користувачів Facebook і в місцевих інтернет-спільнотах ввечері 17 лютого.

Так, журналіст Сергій Кузляєв написав: "Шум і гуркіт із боку "Азоту". Вже разів п'ять! А влада мовчить! Сайт міськвиконкому мовчить".

"Там хмара диму було тільки що", – відповіли йому в коментарях.

У Черкасах підняли паніку через шум на "Азоті" Wikimapia

У Facebook-групі "Типові Черкаси" також розповіли про незвичний шум. "Таке враження, ніби літаки сідають", – написав один із користувачів. "Я думала, може ураган насувається, гуло стрьомно", – додала коментаторка.

Також жителі поділилися відео, на якому чути сильний гул.

Пост у групі "Типові Черкаси" Скріншот

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Як писав OBOZREVATEL, раніше через негоду в Черкаській області легковик врізався в КАМАЗ на "зустрічній".

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