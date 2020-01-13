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13 січня • оновлено в 19:16
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У 14 разів вище норми: під Черкасами зловили п'яного водія, буде суд

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У неділю, 12 січня, під Черкасами в селі Благодатне затримали п'яного водія.

Як повідомила пресслужба місцевої поліції, водій ГАЗ-3302 мчав по дамбі з Черкас, але був зупинений в найближчому населеному пункті.

"Водій мав характерні ознаки алкогольного сп'яніння і пройшов огляд на приладі "Драгер". Результат – 2, 84 проміле, що в чотирнадцять разів перевищує допустиму норму. На 30-річного водія склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП. Тепер його чекає суд", – розповіли в поліції.

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Затриманий водій

Затриманий водій

Пресслужба поліції

Як писав OBOZREVATEL, в Україні запропонували радикально карати за п'яне водіння – не штраф або позбавлення прав, а конфіскація автомобіля і кримінальна відповідальність.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Черкаси
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