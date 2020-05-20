Вчені Національної екологічної ради України побоюються, що через утворення пустот в конструкції Канівської ГЕС вона може зруйнуватися і затопити значну частину Черкаської області.

Крім того, якщо це трапиться, то дамби, які знаходяться нижче (включаючи ДніпроГЕС), також почнуть валитися за принципом доміно, пишуть "Факти".

За словами експертів, занепокоєння викликає те, що в ході будівництва Канівської ГЕС до складу гідротехнічних бетонів домішували попіл з теплових електростанцій. Це стало фатальною помилкою будівельників об'єкту, адже вода протягом десятиліть вимивала попіл, а на його місці утворювалися порожнечі.

"Оцінити масштаби пошкоджень дуже важко, оскільки порожнечі знаходяться всередині конструкцій. Інженери не виключають, що в аварійному стані знаходиться весь фронт греблі. Сьогодні вона утримує тиск 2,5 кубічних кілометрів води, що є гігантським навантаженням на ГЕС", – б'ють на сполох вчені.

За їхніми прогнозами, прорив греблі Канівської ГЕС призведе до затоплення значної частини Черкаської області, виникнення непрохідних боліт на цій території, викиду донних відкладень з радіоактивними стронцієм-90 і цезієм-137 (наслідки катастрофи на ЧАЕС), а також до збільшення тиску на греблю Кременчуцького водосховища та її прориву. Отже, дамби, що знаходяться нижче за течією, почнуть складатися і руйнуватися одна за одною за принципом доміно.

Канівська ГЕС "Укргідроенерго"

"Нижче Канівського та Кременчуцького водосховищ знаходиться ДніпроГЕС. У 1997 році було офіційно задокументовано виникнення тріщин в більш ніж двох десятках бетонних елементів цієї гідроелектростанції. Після цього протягом п'яти років виділялися кошти на реконструкцію, але їх вистачило не на зміцнення греблі, а на нове обладнання для машинного залу. На цьому реконструкція закінчилася в 2002 році", – розповідає голова Національної екологічної ради Олександр Чистяков, підкреслюючи, що офіційний експлуатаційний ресурс ДніпроГЕС закінчився у 2007 році.

Однак гідролог, доктор географічних наук, професор Віктор Вишневський не згоден з таким апокаліптичним сценарієм і впевнений, що греблям на Дніпрі зараз не загрожує руйнування.

"Такого роду споруди, як бетонні дамби, витримують тиск води висотою в 100, а то і в 200 метрів. А у нас на Дніпрі максимальний тиск, який припадає на греблю ДніпроГЕСу, 35 метрів. На інших дамбах Дніпровського каскаду тиск в межах 12-15 метрів. Після багатьох місяців посухи (практично безсніжної зими) запаси води у водосховищах малі. Дощі, які зараз йдуть, напоять землю, але кардинально не змінять рівень води у Дніпрі, а значить і навантаження на греблі", – запевняє він.

За словами Вишневського, навіть якщо уявити, що трапиться така вкрай малоймовірна подія, як прорив дамби Київського водосховища, то жителям столиці України не слід боятися затоплення. Адже 99% території Києва знаходиться вище рівня води в Київському водосховищі. В такому випадку будуть затоплені хіба що острови на Дніпрі та окремі ділянки Подолу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували добірку архівних фотографій, на яких зазнімкований вибух греблі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі, здійснений в серпні 1941 року.