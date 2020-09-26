Такого цинизма Украина не знала даже в самые темные времена Майдана
За ужасной трагедией с катастрофой нашего военного самолёта осталась почти незамеченной другая, не менее страшная новость.
Вчера в Черкасской области почти 100-тысячной город остался без права выбора.
У жителей Умани украли право голосовать.
Держитесь крепко.
Вчера местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом, ВНИМАНИЕ, тут же зарегистрировав кандидатами двух (!) клонов-двойников.
Теперь настоящий мэр гуляет на улице, а на его место баллотируются два чернорабочих, поменявших фамилии.
Такого цинизма Украина не знала даже в самые тёмные времена. Мы видели все: вбросы, подкуп, порчу бюллетеней, "карусели", "сетки".
Но не такой кошмар.
...
Кукловоды и участники известны.
Это мерзавец и аферист Антон Яценко. Король тендерной мафии Януковича. Народный депутат от партии "За майбутне Коломойского".
Человек, который так выгодно купил у Тимошенко франшизу на черкасскую
областную организацию "БЮТ"
...
Нет, нет. Я не боюсь скандала и судов.
Это общеизвестные факты.
Для всех. Журналистов, политиков, правоохранителей и даже для Президента.
...
Но никому до этого нет дела.
Все молчат.
Президент, ЦИК, СБУ и даже Юлия Владимировна.
Всех всё устраивает.
Страну медленно, но уверенно разрывают на куски криминальные кланы, олигархи, коррумпированные судьи и бесконтрольные силовики, а мы все делаем вид, что вроде как порядок.
...
Но наш самолёт вошёл в пике.
Потому, что командир воздушного судна ничем не управляет.
К сожалению, он случайно сел за штурвал.