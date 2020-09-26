За ужасной трагедией с катастрофой нашего военного самолёта осталась почти незамеченной другая, не менее страшная новость.

Вчера в Черкасской области почти 100-тысячной город остался без права выбора.

У жителей Умани украли право голосовать.

Держитесь крепко.

Вчера местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом, ВНИМАНИЕ, тут же зарегистрировав кандидатами двух (!) клонов-двойников.

Теперь настоящий мэр гуляет на улице, а на его место баллотируются два чернорабочих, поменявших фамилии.

Такого цинизма Украина не знала даже в самые тёмные времена. Мы видели все: вбросы, подкуп, порчу бюллетеней, "карусели", "сетки".

Но не такой кошмар.

...

Кукловоды и участники известны.

Это мерзавец и аферист Антон Яценко. Король тендерной мафии Януковича. Народный депутат от партии "За майбутне Коломойского".

Человек, который так выгодно купил у Тимошенко франшизу на черкасскую

областную организацию "БЮТ"

...

Нет, нет. Я не боюсь скандала и судов.

Это общеизвестные факты.

Для всех. Журналистов, политиков, правоохранителей и даже для Президента.

...

Но никому до этого нет дела.

Все молчат.

Президент, ЦИК, СБУ и даже Юлия Владимировна.

Всех всё устраивает.

Страну медленно, но уверенно разрывают на куски криминальные кланы, олигархи, коррумпированные судьи и бесконтрольные силовики, а мы все делаем вид, что вроде как порядок.

...

Но наш самолёт вошёл в пике.

Потому, что командир воздушного судна ничем не управляет.

К сожалению, он случайно сел за штурвал.

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