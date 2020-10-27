"Слуга народу" і "ЄС" одночасно заявили про підтримку кандидата від "Голосу" в Черкасах

Представники від партій "Слуга народу" та "Європейська Солідарність" одночасно заявили про підтримку кандидата в мери Черкас від "Голосу" Віктора Євпака. Він може зійтися в другому турі з чинним мером Анатолієм Бондаренком.

Про можливість підтримки Віктора Євпака заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко й народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Це відбулося під час розмови з депутатом від "Голосу" Ярославом Железняком в ефірі проєкту "Свобода слова" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щодо Черкас хотів би додати попередню позицію партії "Слуга народу". Ми ведемо перемовини з місцевим осередком щодо можливої підтримки пана Євпака. Думаю, найближчим часом це визначиться", – заявив Олександр Корнієнко.

У відповідь Железняк подякував за таку позицію і закликав представників усіх політичних сил підтримати цього кандидата.

"Я думаю, що зараз може бути унікальний консенсус. Дуже добре, що в нас у студію включили цю людину, вона демонструє, що вибори проводять не дарма, у нас з'являються такі нові люди. Ми так само дуже з радістю підтримаємо цього кандидата від "Голосу", – заявила Вікторія Сюмар.

Що відомо про Віктора Євпака:

Український підприємець у сфері ІТ-бізнесу й громадський діяч, лідер команди eKreative і стартапів MapaMagic, Kidslox та FoodHacker.

У 2015 році очолив громадське об'єднання "Нові люди". Був учасником проєкту "Нові лідери" й увійшов зі своїм проєктом Є-ФОП у топ-100.

У 2019 році балотувався у Верховну Раду України від партії "Голос" по мажоритарному округу в Черкаській області. Втім посів тоді друге місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборахмера у Черкасах лідирує Анатолій Бондаренко (партія "За майбутнє"). Згідно з результатами екзитполу програми "Свобода слова Савіка Шустера", проведеними компанією Liberty Report, він набирає 32.66% голосів, а Віктор Євпак посів друге місце, набравши 19.84%.