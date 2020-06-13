Секретар міськради в Черкасах пішов з посади і розповів скандальні факти діяльності "Свободи"

Секретар Черкаської міської ради Ярослав Нищик пояснив, чому написав заяву на звільнення, складає депутатський мандат і виходить з ВО "Свобода".

Про причини, які ще кілька днів тому Нищик не хотів озвучувати, він розказав у своєму Facebook-дописі (щоб почитати пост, доскрольте сторінку до кінця).

"Я бачив як партія прощалася з десятками, якщо не сотнями "негідників". Принаймні так називала партійна верхівка людей, які йшли, бо їм не подобались вчинки декого з партійців, на численних зустрічах. Натомість я бачив, як у партії лишались справжні негідники. І в мене не вистачило духу хоча б раз звернути на це увагу публічно. Аж поки це не зачепило мене особисто. Вчора я став таким же "негідником". Так вважає Голова партії, якій я подарував 8 років свого життя. Негідником я став не через те, що вкрав, збрехав чи втік, а через те, що написав заяву на звільнення не попередивши партійне керівництво, і не дав шансу вчергове пошантажувати "партнерів". (Олеже Ярославовичу (Тягнибок, –ред.), не моя вина, що керівник обласного осередку ще два місяці тому не повідомив Вас, що я вже писав таку заяву, але дослухався до слів міського голови Черкас, і відкликав її)", – пише Нищик.

Так, серед причин, які спонукали написати його попередню заяву, він називає необхідність голосувати за об'єднання КП "Будівельник" і КП "Центральний стадіон", бо, мовляв, треба покарати керівницю спорткомплексу за її небажання плазувати, абсолютно нерозумні рішення на зразок листівок до ювілеїв містянам, об'єднання спортивних шкіл, заборону голосувати за пільгу "Амброс хабу" по оренді.

"Адже потрібно було щоб Білецький дзвонив Тягнибоку особисто і був винен послугу. В попередні роки так і було".

Згадує Нищик і культ особи керівника обласного осередку партії "Свобода" Юрія Ботнара.

"…який умудрився за два роки пересваритися з усіма спеціалістами ( і якщо, до прикладу, з Наталією Джуган це було нескладно зробити з огляду на її склад характеру, то вивести з себе того ж Олега Стадника треба було зуміти) і добитися 100% ненависті в стінах міського виконавчого комітету. Це не через його боротьбу – він ні проти чого не боровся, це через патологічне бажання знаходити слабших і публічно їх принижувати", – продовжує пан Ярослав. Каже, два місяці тому залишився на посаді, бо отримав можливість не голосувати за рішення, з якими був незгоден.

Однак вже за кілька місяців з’явились нові історії, які стали останньою краплею.

"В 2014 році одну з голів РДА від "Свободи" змусили звільнитись з посади і виключили з партії за те, що вона отримала свої 10 соток. З того часу багато що змінилось в партії певно. Про квартиру поперед 130 інвалідів – учасників АТО багато не писатиму, – йдеться в дописі. – Безглузда розробка програми "Безпечне місто" через Департамент освіти. Мало того що це секс жаби з гадюкою, то пошкодуйте хоч Воронова, який здійснивши проплати за ці роботи, заїде на СІЗО. Разом з новим "уповноваженим" по закупівлях. Теж членом партії".

Згадує і шантаж Артура Савіна, влаштований черкаською "Свободою", і те, що з легкої руки "свободівців" місцеві тролейбусники два місяці не отримували зарплатні.

"Вчора ж Олег Ярославович написав, що не голосування за бюджет – це було партійне завдання. Тобто через інтереси партії ВО "Свобода" заробітну плату за квітень тролейбусники отримають в кінці червня, – пише Ярослав Нищик. – Мені соромно за всі ці речі. А ще більш соромно за ті речі, які я робив "за партійним дорученням". Я виходжу з партії ВО "Свобода". Не зробив цього відразу, бо все літав в рожевих хмарках, що хоч своїм демаршем зверну увагу керівництва партії на проблеми обласного осередку. Виявилось Голова партії про все знає. І його все влаштовує".

Секретар міськради зазначає: це лише мала частина фактів, про які він може розповісти. І готовий діставати "брудну білизну" у відповідь на будь-які неправдиві звинувачення у свій бік.

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