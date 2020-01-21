"Плюс-мінус 2 тисячі": мер Черкас потрапив у курйоз через премію "Людина року". Відео

Міський голова Черкас втрапив у курйозну ситуацію через національну премію "Людина року-2019". Інформацію про перемогу Анатолія Бондаренка поширила в мережі його пресслужба вранці 20 січня.

Вже за кілька годин чиновник став жертвою розіграшу журналіста Валентина Чернявського, відомого своїми провокаціями. Відео розмови потрапило у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

У розмові з Бондаренком журналіст представився піарменеджером проекту "Людина року" Сергієм Плиткою (черкаський міський голова відомий своєю любов’ю до тротуарної плитки, якою встелив тротуари й площі) і розповів, мовляв, при формуванні списків номінантів виникла помилка.

"Ми переплутали мера Черкас із мером Чернігова. Дуже схожі назви міст. І не знаємо, що робити", – повідомив "Сергій Плитка".

Анатолій Бондаренко готовий доплатити кілька тисяч за номінацію в престижній премії provse.ck.ua

Після кілька секундної паузи керманич Черкас відповів, що тепер організатори мають дописати його хоч в лауреати. Бо нині йому доведеться "в Сірка очі позичати перед людьми".

Аби вирішити ситуацію, яка, буцім, сталась вперше, псевдопіарник запропонував Бондаренку доплатити ще трохи "спонсорських" коштів: одну-дві тисячі.

"Та ми додамо, все, що треба. Кажіть, що робити. Давайте директор ваш мене набере і ми все вирішимо", – відповів Анатолій Бондаренко.

Після того, як відео отримало розголос у "Фейсбуці", пресслужба міського голови внесла зміни до своєї новини про те, що мер Черкас став "Людиною року-2019".

Скріншот сторінки Черкаської мерії Facebook / 18000

Як свідчать дані на офіційному сайті премії, Анатолій Бондаренко дійсно потрапив до трійки претендентів на перемогу в номінації "Міський голова року" (великих міст).

Раніше OBOZREVATEL писав: черкаська влада вкладає мільйони в угоду з кримінальними підрядниками. Плиткою нині застеляють місцеву площу 700-ліття.

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